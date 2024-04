Enrico Bessolo è il nuovo General Manager di Kawasaki in Italia

Enrico Bessolo, dopo aver ricoperto per un anno il ruolo di Sales e Marketing Manager di Kawasaki Italia, è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione di Kawasaki Motors Europe nuovo General Manager della Filiale Italiana della Casa di Akashi. Enrico ricoprirà questo ruolo on top di quello di Sales e Marketing Manager.

PERCORSO E OBIETTIVI Enrico Bessolo, 50 anni appena compiuti, ha una laurea in Economia conseguita presso l’Università Bocconi di Milano e un Master in Marketing presso l’Università di Torino vinto con una borsa di studio. È entrato in Kawasaki solo un anno fa come Sales e Marketing manager ma, in questo breve periodo, ha già dato prova di straordinarie capacità e determinazione nel conseguire gli obiettivi dell’Azienda. Bessolo mette a disposizione la sua esperienza, la sua visione e la sua forte determinazione al piano di espansione di Kawasaki in Italia dopo aver già messo in fila un significativo numero di successi in altre importanti multinazionali. Il suo compito è quello di incrementare la market share di Kawasaki fino alla leadership del mercato moto, stabilire e sviluppare la presenza di Kawasaki nel mercato degli ATV e degli UTV, aumentare le vendite dei Jet Ski e potenziare le vendite e, infine, contribuire al posizionamento delle moto Bimota.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/04/2024