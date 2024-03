Kawasaki Z500 SE e Ninja 500 SE 2024: piccole tutto pepe! La prova

La gamma delle Kawasaki medio-piccole – dopo le 125, per intenderci – nel 2024 si rinnova. Z e Ninja si scrollano di dosso la sigla 400 e sposano la 500, adottando un motore un po' più grande e ricco di coppia. Parola d'ordine di Z500 e Ninja 500 è semplicità, tra forcella tradizionale, pinze assiali e monodisco: basterà così ''poco'' per divertirsi? Scopriamo come sono fatte e come vanno le nuove 500 di Akashi in versione SE, la più ricca!

La nuova Kawasaki Z500 SE 2024

Z500 e Ninja 500 SE fanno un po' una partita a sé perché guadagnano una livrea davvero bella e una dotazione più ricca – indicatori a LED, puntale, TFT e USB-C, la sola Ninja anche il sistema keyless – pur rimanendo moto semplici se si va a guardare la sostanza (ma ci arriviamo tra poco). Molto curate le colorazioni, di buona fattura blocchetti e strumentazione: sotto questo profilo sono medio-piccole, ma sembrano come le moto dei ''grandi''.

Breve riassunto sulla tecnica: Z500 e Ninja 500 condividono quasi tutto, a partire dal motore – con loro anche la nuova Eliminator 500 – un bicilindrico parallelo passato – tramite l'aumento della corsa – a 451 cc: per lui 45,4 CV a 9.000 giri/min e 42,6 Nm di coppia a 6.000 giri/min. Rispetto alle precedenti versioni 400 crescono cilindrata e coppia, ma non la potenza. Per il resto le due novità nella gamma 500 sono tecnicamente tali e quali l'una all'altra, tutte semplicità: telaio a traliccio in accio alto resistenziale, forcella a steli tradizionali da 41 mm, mono Uni-Trak a gas con precarico regolabile – 120 e 130 mm di escursione – freni a disco da 310 e 220 mm morsi rispettivamente da pinze a 2 pistoncini. Cerchi da 17'' e pneumatici 110/70 e 150/70 anteriore e posteriore.

La nuova Kawasaki Ninja 500 SE 2024

DIMENSIONI Devono aver usato la carta carbone in Kawasaki perché, anche a livello di cm e kg, quasi tutto è uguale tra Z500 e Ninja 500: interasse di 1.375 mm e selle a 785 mm da terra, mentre cambiano i pesi: 167 e 168 kg in ordine di marcia col serbatoio da 14 litri al 90% per Z500 e Z500 SE, mentre Ninja 500 e Ninja 500 SE sono rispettivamente a quota 171 e 172 kg.

In un mondo fatto di forcelle – al plurale! – pinze monoblocco ad attacco radiale che mordono doppi dischi da 320 mm c'è ancora posto per motorette con forcella a steli tradizionali, disco singolo e pinze assiali? Nell'immaginario collettivo, ovviamente, no. Una moto del genere è un pericolo, probabilmente non sta in strada, non frena (etc. etc.). La realtà dei fatti è che le due nuove 500 di Kawasaki fanno piuttosto bene tutto quello che il motociclista medio reputa impossibile, basta andare oltre i pregiudizi. Ma andiamo con ordine. La posizione di guida è un po' striminzita – soprattuto sulla Ninja – perché longitudinalmente non c'è granché spazio: i semimanubri della carenata sono alti, non c'è carico sui polsi e si sta comodi, ma inevitabilmente risultano più vicini del tubolare della Z, bello dritto, più lontano dal busto del pilota. Le selle a 785 mm di altezza da terra, poi, tengono le gambe abbastanza rannicchiate: dopo una giornata in sella sono ancora vivo, ma dai miei 180 cm devo constatare che ci sono moto più accoglienti per chi supera il metro e 70.

In sella alla Z500 SE 2024: è un po' più comoda per via del manubrio dritto

DIFFERENZE La posizione in sella, insomma, è più comoda sulla naked. Morbidissimi su entrambe i comandi, piuttosto buoni i freni – un po' lunga la corsa del pedale – niente male le sospensioni, un po' morbide ma frenate il giusto. Le nuove 500 vogliono essere stradali e comode, pertanto nessun estremismo con assetti rigidi, anzi, su entrambe c'è il sostegno che serve (un po' di più sulla Ninja, con taratura diversificata): si può entrare in curva belli veloci senza aver paura di sorprese, ma non ci si spezza la schiena né si ricevono colpi secchi se ci si accorge all'ultimo del dosso artificiale, tanto per capirsi. La forcella mostra di non gradire troppo la guida sporca – pinzatine sul freno anteriore a centro curva la scompensano un po' – ma nel corso della giornata il passo è stato a tratti velocissimo e, guidando puliti, Z e Ninja filano via che è una meraviglia. Certo, le strade nei dintorni di Alicante, in Spagna, sono pazzesche: tavole da biliardo con un grip incredibile, il banco di prova di una città italiana manca...

Con la Ninja 500 SE 2024 in curva

THE OSCAR GOES TO... Se fossimo alla serata che premia i migliori attori di Hollywood l'Oscar andrebbe certamente al motore. L'aggiornamento ha portato una curva di coppia davvero grintosa (in gallery il grafico) una gran prontezza sul gas dalla prima apertura – avvertibile giusto un po' di on/off – e un brio che mi ricorda quello delle più grandi 650 di Kawasaki. Da un motore quattroemmezzo non puoi aspettarti di più: a lui va gran parte del merito di rendere l'esperienza su Z e Ninja così divertente. Qualche vibrazione agli alti regimi, ma niente di fastidioso.

CONCLUSIONI Non saranno le più belle, ma in versione SE fanno fare bella figura. Da appassionato di sportive carenate dovrei scegliere la Ninja 500, invece con un po' di rammarico mi vedo costretto ad eleggere la Z500 come mia preferita: personalmente sono disposto a sacrificare la comodità se la sportiva offre davvero qualcosa in più, ma non è questo il caso della Ninja che, coi suoi semimanubri ''comodi'' non sa essere né accogliente, né particolarmente attraente. La Z, dal canto suo, è più equilibrata esteticamente e ha anche una posizione di guida più comoda. Perché le SE e non le versioni ''base''? Perché esteticamente sono uno spanna sopra, hanno un TFT semplice ma che funziona bene e la Ninja ha anche il keyless: il manettino di accesione fa un po' scooter, è vero, ma fa il suo lavoro egregiamente. Tutti questi plus si pagano solo poco di più...

Nel misto con la Z500 SE 2024

Kawasaki Z500 e Ninja 500 attaccano a 5.990 e 6.490 euro, ma servono 6.340 e 6.990 euro per le rispettive versione SE, vale a dire 350 e 500 euro in più (per tutte compresi 4 anni di garanzia). Tra gli accessori più interessanti ci sono il cupolino maggiorato ''dark'' e la sella alta (30 mm in più)

Pubblicato da Michele Perrino, 15/03/2024