Kawasaki: la gamma cross ed enduro ora si noleggia in pista!

Grande novità nel mondo del tassello. Kawasaki apre le porte della Dirt Arena – la pista di Fara Novarese – a clienti e appassionati: da oggi è infatti attivo il noleggio delle moto cross ed enduro della Casa di Akashi (ci saranno anche i quad). Scopriamo le moto a disposizione, le modalità e i prezzi per il noleggio.

I MEZZI A NOLEGGIO Le moto della gamma cross, enduro e i quad saranno noleggiabili e testabili su tracciati specifici e preparati ad hoc per ciascun mezzo. La Kawasaki Dirt Arena offre una pista da Motocross, una pista e un fettucciato dedicati all’Enduro, una pista specifica per i quad oltre ad un’ampia area paddock a completa disposizione dei piloti. Dalle piccole KX85 e KX65 fino alle KX250, KX450, KX250X e KX300X. Tra gli ATV, invece, ci saranno il Brute Force 750 e i Mule Pro-Dx e MX Tractor.

Romain Febvre sulla sua Kawasaki

TUTTO SOTTO CONTROLLO Grazie alla partnership con ACERBIS, che metterà a disposizione l’abbigliamento tecnico indispensabile per scendere in pista, è garantita la massima sicurezza: maglia, pantaloni, protezioni, guanti e stivali. Inoltre, per chi fosse sprovvisto di tesseramento, ci sarà la possibilità di stipulare un’assicurazione giornaliera.

MODALITÀ E PREZZI Noleggiare una moto per un'ora è decisamente abbordabile se ci si vuole togliere lo sfizio di provare o capire come va per il futuro acquisto – per le piccole bastano 30 euro + 25 euro di ingresso pista – e il noleggio per l'intera giornata non super i 220 euro tutto incluso nemmeno con le moto più grandi. Se penso a quanto costa fare lo stesso tra i cordoli! Le prove dovranno essere prenotate sul sito www.kawasakidirtarena.com. Si potrà noleggiare il mezzo scelto a partire da un’ora fino all’intera giornata (tutti gli importi, di seguito, sono compresivi di benzina e supporto tecnico).

COSTO ORARIO (esclusa pista, + 25 euro) COSTO GIORNATA (inclusa pista) KX65 30 euro 150 euro KX85 30 euro 150 euro KX250 40 euro 220 euro KX450 40 euro 220 euro KX250X 45 euro 220 euro KX300X 45 euro 220 euro Brute Force 750 75 euro 250 euro

Pubblicato da Michele Perrino, 07/04/2024