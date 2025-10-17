Moto novità 2026

Kawasaki: c'è una novità in arrivo questa sera. Segui con noi la diretta video

Avatar di Michele Perrino, il 17/10/25

1 ora fa - Kawasaki ha in serbo una novità 2026: sarà annunciata questa sera

Kawasaki svelerà questa sera in diretta video una novità 2026: scopri con noi di cosa si tratta

Kawasaki ha annunciato l'arrivo di una novità 2026 sul suo canale YouTube. Scopriamo di cosa potrebbe trattarsi e quando sarà svelata la nuova moto.

Kawasaki: la novità 2026 è in arrivo questa sera

Kawasaki annuncia l'arrivo dell'ultima novità con il titolo ''A new Sugomi family member is coming'' (Un nuovo membro della famiglia Sugomi sta arrivando). Se qualche dubbio ancora restava, la frase ''Discover the new Supernaked'' spazza via ogni incertezza: c'è una nuova naked in arrivo. Con la nuova Z1100 2026 già svelata, però, non è chiaro se possa trattarsi di una nuova Z H2 SE o di un'altra moto della gamma Z. L'appuntamento con la verità è per stasera alle 19: restate collegati per scoprire con noi di cosa si tratta.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/10/2025
