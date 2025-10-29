EICMA 2025 | Intervista

EICMA 2025: le novità allo stand Kawasaki raccontate da Giorgio Sala. Video

Avatar di Isabella Galli, il 06/11/25

31 minuti fa - E' l'anno di naked e adventure per Kawasaki, con Z650, Z1100 e KLE500

Torna nella gamma Kawasaki una vera moto adventure, la KLE500 e si rinnovano la maxi naked Z1100 e la media Z650

Torna finalmente nel catalogo di Kawasaki una vera moto adventure, la KLE500, con un look moderno ispirato alle moto da rally e tecnologia al passo coi tempi. A EICMA 2025 arrivano anche le naked della Casa di Akashi: la media Z650 2026, più grintosa e migliorata nelle finiture e nella dotazione tecnologica, ma senza aver perso le rinomate accessibilità e facilità di guida, e la maxi naked Z1100, anche in versione SE, che ha un nuovo frontale con fari full LED e modifiche nella parte inferiore della carenatura. Di questi progetti e di altro ancora ci parla Giorgio Sala, nuovo Marketing Coordinator di Kawasaki Italia.

Le novità di Kawasaki in video da EICMA 2025

Pubblicato da Isabella Galli, 06/11/2025
