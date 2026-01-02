Honda X-ADV 2026: colori, versioni e prezzo (per ora solo della Special Edition)

Honda X-ADV 2026 si aggiorna a livello cromatico, con nuove colorazioni (nel 2025 si è aggiornato anche nella tecnica, qui la prova). Scopriamo quali sono colori, versioni e prezzo – per ora solo della Special Edition – del maxi scooter travestito da moto.

Honda X-ADV 2026: colori, versioni e prezzi

Honda X-ADV Special Edition 2026 in azione in fuoristrada

Nel 2026 X-ADV scende in campo con 3 livree/2 versioni, da una parte le classiche Graphite Black e Mat Deep Mud Gray – ora con foderi forcella neri – dall'altra la nuova Special Edition in Mat Pearl Glare White con livrea Tricolour, grafiche big logo e foderi forcella color oro (nella gallery trovate tutte le immagini). Honda non ha ancora ufficializzato i prezzi per le colorazioni ''standard'' ma ha reso noto quello della Special Edition, che è di 13.090 euro (100 euro in più rispetto a quello di X-ADV 2025). Stando così le cose viene naturale immaginare che, per le colorazioni base del model year 2026, la cifra possa essere confermata a quota 12.990 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/01/2026