Honda EV Outlier Concept: la moto elettrica che rivoluziona la guida

Di robe strane i giapponesi ne presentano tante, specialmente al Japan Mobility Show, dove Honda ha presentato l'EV Outlier Concept, di cui vi abbiamo già parlato qualche mese fa. Un concept di motocicletta elettrica che non si limita a sostituire il motore termico con uno elettrico, ma ripensa completamente l'esperienza di guida su due ruote. Come? Ce lo spiega direttamente Yuya Tsutsumi, il Large Project Leader che ha coordinato l'intero sviluppo:

''Il termine 'outlier' indica qualcosa che non è vincolato da confini'', spiega. ''Non volevamo semplicemente elettrificare una moto tradizionale, ma evolvere la categoria verso qualcosa di completamente nuovo.''

Il punto di partenza? Azzerare tutto. Il team ha abbandonato i paradigmi consolidati per concentrarsi su una domanda fondamentale: quali valori unici può offrire l'elettrificazione?

La filosofia Waigaya dietro l'innovazione

Honda EV Outlier Concept, il Large Project Leader Yuya Tsutsumi

Per trovare le risposte, Honda ha fatto quello che sa fare meglio: ha messo insieme designer giapponesi e internazionali in sessioni di Waigaya, discussioni libere e senza gerarchie dove ogni idea può essere messa in discussione. Questo scambio tra culture e competenze diverse ha prodotto soluzioni che i processi tradizionali non avrebbero mai raggiunto.

Il design dell'Outlier si basa sulla filosofia ''Precision of Intrinsic Design'', il linguaggio stilistico che Honda sta definendo per le sue moto elettriche. Ma il team è andato oltre, sviluppando tre elementi distintivi:

Gliding: rappresenta la fluidità della guida elettrica. Accelerazione, frenata e curve si susseguono in modo naturale, come planare (in inglese to glide) sull'asfalto senza interruzioni.

Ecstasy: risposta istantanea dell'acceleratore, coppia elevata, sensazione di fusione totale tra pilota e moto. ''La coesistenza di queste due sensazioni contrastanti è possibile solo con la trazione elettrica'', sottolinea Tsutsumi.

Low: ridefinisce la posizione di guida. L'altezza della sella è stata abbassata drasticamente, modificando la percezione di velocità e accelerazione. Il volume anteriore è stato aumentato per enfatizzare le proporzioni ribassate, mentre un poggiaschiena avvolgente assorbe le forze durante le accelerazioni, permettendo una guida che coinvolge tutto il corpo.

Tecnologia al servizio dell'esperienza di guida

Honda EV Outlier Concept, una strumentazione senza precedenti

Poteva mancare la tecnologia? Ovviamente no, e non si limita a cruise control o radar, tutte soluzioni a cui ormai siamo abituati. In Honda hanno puntato dritti al futuro: gli specchietti tradizionali lasciano il posto a telecamere integrate con un cruscotto ampio e sottile. L'interfaccia grafica mostra in tempo reale l'angolo di piega e la potenza erogata, rafforzando il dialogo tra pilota e moto.

''Volevamo creare nuove forme di interazione che ispirassero esperienze inedite'', racconta Tsutsumi.

La sfida delle proporzioni

A lasciare interdetti i nostri occhi, abituai a proporzioni più canoniche è senz'altro la disposizione dei volumi. Trovare l'equilibrio estetico non è stato semplice stando a quanto ammette il Project Leader: ''Per le moto con motore termico esiste una teoria consolidata di bellezza. L'Outlier rompe con quella convenzione. Abbiamo dovuto esplorare nuovi equilibri per rendere attraenti le caratteristiche degli EV.''

Questo però, potrebbe essere un punto di forza per Honda che, oltre alle moto, impiega risorse anche in altri settori come automobili, robotica, power product:

''Questa incertezza è l'ambito in cui emergono i punti di forza di Honda, l'azienda ha le competenze per creare qualcosa di veramente originale.''

Uno sguardo al futuro

L'EV Outlier Concept rappresenta la visione di Honda per le moto elettriche: non un semplice adattamento, ma una ridefinizione della categoria. Ora la domanda sorge spontanea, anche considerandoquanto ha stabilito l'UE sullo stop ai motori termici: ha senso investire tempo e risorse nella trasizione elettrica e farlo in maniera così netta e divisiva? Diteci la vostra, cosa ne pensate di questo concept Honda.

