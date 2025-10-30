EICMA 2025 | Intervista

EICMA 2025: le novità allo stand Honda raccontate da Andrea Venturini. Video

Avatar di Isabella Galli, il 06/11/25

4 ore fa - Le novità allo stand Honda a EICMA 2025

La casa dell'Ala porta al Salone di Milano tanti nuovi modelli a partire dalla Transalp 750 e dalla CB 750 Hornet con e-clutch. Ma anche lo scooter SH 125 e 150

Sullo stand di Honda a EICMA 2025 questi sono i modelli che si aggiornano con l'inserimento dell'e-clutch: NX500, CB500 Hornet, CBR500R 2026, Transalp 750, CB750 Hornet. Arriva inoltre la nuova CB1000 GT 2026, una crossover sportiva che condivide buona parte del dna con Hornet 1000. Anche SH125i e SH150i si rinnovano nel look e nelle dotazioni a partire dal nuovo cruscotto TFT con connettività. Protagonista anche il concept V3R 900. Ci facciamo raccontare di più da Andrea Venturini, Motorcycles Communication Specialist Honda Motor Europe LTD - Italia.

Le novità di Honda in video da EICMA 2025

