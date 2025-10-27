Honda CB750 Hornet 2026 diventa E-Clutch: ecco come cambia a EICMA

Per il 2026 la Honda CB750 Hornet conferma sostanzialmente le sue caratteristiche tecniche di base, ma a EICMA 2025 debutta una grande novità: il cambio con frizione a gestione elettronica E-Clutch. Inoltre, arrivano nuove colorazioni e piccoli affinamenti, ma scopriamola insieme.

Honda CB750 Hornet 2026: a EICMA 2025 con frizione E-Clutch e quattro colori bi-tono

Honda CB750 Hornet 2026: le caratteristiche principali

La giapponese rimane fedele al suo bicilindrico parallelo da 92 CV e 75 Nm di coppia massima assistito da cinque Riding Mode. Anche la cilclistica rimane uguale con il telaio in tubi di acciaio e struttura a diamante. Lato sospensioni troviamo ancora la forcella Showa USD con steli da 41 mm e il “mono” posteriore Pro-Link, ampiamente regolabili. Anche il design affilato rimane del tutto simile al modello uscente, ma si evolve.

Honda CB750 Hornet 2026: la frizione a gestione elettronica E-Clutch sulla destra

Honda CB750 Hornet 2026: dove si aggiorna la naked giapponese

A livello tecnico, la media Honda per il 2026 sarà in vendita equipaggiata esclusivamente con la frizione elettronica E-Clutch. Inoltre, tra gli altri affinamenti, troviamo la messa a punto delle sospensioni con uno smorzamento idraulico ottimizzato.

Infine, per il 2026 la CB750 Hornet riceve di serie un nuovo puntale, che valorizza il suo stile sportivo insieme alle inedite colorazioni con quattro combinazioni bi-tono. Tra gli accessori post-vendita figurano anche quattro pacchetti per la personalizzazione: Style Pack, Sport Pack, Comfort Pack e Design Pack. La data di lancio sul mercato e i prezzi di listino non sono ancora stati pubblicati.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/11/2025