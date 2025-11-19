Honda V3R 900: il concept prende vita, eccolo in azione nel video!

Honda V3R 900 E-Compressor è più viva che mai. Prima l'inedito motore a EICMA 2024, poi la naked costruita attorno al V3 con compressore a gestione elettronica a EICMA 2025: ora la moto muove i primi passi in pista. Un'occasione per vedere la V3R in azione ed apprezzarne il sound.

Honda V3R 900 E-Compressor in video: il sound

Sappiamo che la V3R 900 è ancora un concept, pertanto design e dotazione della futura versione sono tutti da scoprire, certo è che vedendola – e sentendola – in azione sale ancor di più la curiosità. Se vi ricordate c'era già stata una prima per sound e dati tecnici del V3 – ve ne avevamo parlato qui – ma col video che vi mostriamo oggi aggiungiamo un ulteriore tassello. La V3R 900 E-Compressor, che vi abbiamo raccontato da EICMA nella tecnica, si rivela simile, col suono gutturale, a un V2. Ma forse deve ancora mostrarci il suo vero potenziale... Intanto gustiamoci questo video – cliccate nell'immagine di copertina dell'articolo – in attesa di vedere e sentire meglio la V3R 900 in futuro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 20/11/2025