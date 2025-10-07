Honda NT1100 e NT1100 DCT Electronic Suspension, nuovi colori per i modelli 2026

Honda NT1100 - Dopo il profondo aggiornamento tecnico di cui è stata oggetto lo scorso anno, la New Tourer Honda (NT) si presenta al 2026 con un solo ritocco estetico, relativo alle colorazioni disponibili.
NT1100 (cambio manuale e sospensioni meccaniche)
- Iridium Gray Metallic - *NUOVO*
NT1100 DCT Electronic Suspension
- Iridium Gray Metallic - *NUOVO*
- Mat Warm Ash Metallic
- Pearl Hawkseye Blue
Honda NT1100 2026, arriva una nuova colorazione
Per chi non ricordasse quali sono state le novità introdotte col MY 2025, ecco un riassunto delle principali:
- Gruppo ottico anteriore con fari a LED e luci DRL che integrano gli indicatori di direzione
- Meccanismo del parabrezza regolabile migliorato
- Incremento del 7% della coppia ai regimi medio-bassi erogata dal collaudato bicilindrico parallelo di 1.084 cc
- Introduzione delle sospensioni semiattive Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment) e della piattaforma inerziale a 6 assi.
In attesa di conoscere il prezzo delle versioni 2026, ecco un ripasso sulla dotazione di serie:
- Strumentazione TFT touchscreen a colori da 6,5 pollici con connettività Apple CarPlay™ e Android Auto™
- Cruise control
- Manopole riscaldabili
- Prese di ricarica USB e da 12V
- Indicatori di direzione a disattivazione automatica
- Sistema di segnalazione della frenata d’emergenza (ESS)
- Cavalletto centrale
Honda NT1100 2026, il nuovo colore è disponibile sia sulla versione standard sia sulla DCT, sia sulla DCT Electronic Suspension
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|NT1100
|102 / 75
|14.890 €
|NT1100 DCT
|102 / 75
|16.890 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Honda NT1100 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Honda NT1100