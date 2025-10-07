Novità

Honda NT1100 e NT1100 DCT Electronic Suspension, nuovi colori per i modelli 2026

Avatar di Fabio Meloni, il 07/10/25

3 ore fa - La tourer "jap" avrà solo novità cosmetiche, per il prossimo anno

L'apprezzata crossover giapponese avrà solo novità cosmetiche, il prossimo anno

Honda NT1100 - Dopo il profondo aggiornamento tecnico di cui è stata oggetto lo scorso anno, la New Tourer Honda (NT) si presenta al 2026 con un solo ritocco estetico, relativo alle colorazioni disponibili.

NT1100 (cambio manuale e sospensioni meccaniche)

  • Iridium Gray Metallic - *NUOVO* 

NT1100 DCT Electronic Suspension

  • Iridium Gray Metallic *NUOVO*
  • Mat Warm Ash Metallic
  • Pearl Hawkseye Blue

Honda NT1100 2026, arriva una nuova colorazione

Per chi non ricordasse quali sono state le novità introdotte col MY 2025, ecco un riassunto delle principali:

  • Gruppo ottico anteriore con fari a LED e luci DRL che integrano gli indicatori di direzione
  • Meccanismo del parabrezza regolabile migliorato
  • Incremento del 7% della coppia ai regimi medio-bassi erogata dal collaudato bicilindrico parallelo di 1.084 cc
  • Introduzione delle sospensioni semiattive Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment) e della piattaforma inerziale a 6 assi.

In attesa di conoscere il prezzo delle versioni 2026, ecco un ripasso sulla dotazione di serie:

  • Strumentazione TFT touchscreen a colori da 6,5 pollici con connettività Apple CarPlay™ e Android Auto™
  • Cruise control
  • Manopole riscaldabili
  • Prese di ricarica USB e da 12V
  • Indicatori di direzione a disattivazione automatica
  • Sistema di segnalazione della frenata d’emergenza (ESS)
  • Cavalletto centrale

Honda NT1100 2026, il nuovo colore è disponibile sia sulla versione standard sia sulla DCT, sia sulla DCT Electronic Suspension

Pubblicato da Fabio Meloni, 07/10/2025
Listino Honda NT1100
AllestimentoCV / KwPrezzo
NT1100 102 / 7514.890 €
NT1100 DCT 102 / 7516.890 €

