Honda NT1100 e NT1100 DCT Electronic Suspension, nuovi colori per i modelli 2026

Honda NT1100 - Dopo il profondo aggiornamento tecnico di cui è stata oggetto lo scorso anno, la New Tourer Honda (NT) si presenta al 2026 con un solo ritocco estetico, relativo alle colorazioni disponibili.

NT1100 (cambio manuale e sospensioni meccaniche)

Iridium Gray Metallic - * NUOVO *

NT1100 DCT Electronic Suspension

Iridium Gray Metallic - * NUOVO *

Mat Warm Ash Metallic

Pearl Hawkseye Blue

Honda NT1100 2026, arriva una nuova colorazione

Per chi non ricordasse quali sono state le novità introdotte col MY 2025, ecco un riassunto delle principali:

Gruppo ottico anteriore con fari a LED e luci DRL che integrano gli indicatori di direzione

Meccanismo del parabrezza regolabile migliorato

Incremento del 7% della coppia ai regimi medio-bassi erogata dal collaudato bicilindrico parallelo di 1.084 cc

Introduzione delle sospensioni semiattive Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment) e della piattaforma inerziale a 6 assi.

In attesa di conoscere il prezzo delle versioni 2026, ecco un ripasso sulla dotazione di serie:

Strumentazione TFT touchscreen a colori da 6,5 pollici con connettività Apple CarPlay™ e Android Auto™

Cruise control

Manopole riscaldabili

Prese di ricarica USB e da 12V

Indicatori di direzione a disattivazione automatica

Sistema di segnalazione della frenata d’emergenza (ESS)

Cavalletto centrale

Honda NT1100 2026, il nuovo colore è disponibile sia sulla versione standard sia sulla DCT, sia sulla DCT Electronic Suspension

