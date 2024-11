EICMA 2024: con CUV e: Honda fa un passo avanti verso la transizione elettrica

Uno scooter pensato per gli spostamenti urbani, con batteria asportabile, che assicura oltre 70 km di autonomia e si ricarica in un tempo da 3 a 6 ore

In occasione di EICMA 2024 Honda dimostra che il percorso verso la transizione elettrica è sempre più di attualità e lo fa presentando due interessanti concept, EV Fun ed EV Urban, ma soprattutto svelando al pubblico il secondo veicolo elettrico che nel 2025 entrerà a far parte della gamma e che si affianca al modello EM1 e: presentato nel 2023. Si chiama CUV e: ed è uno scooter pensato soprattutto per gli spostamenti cittadini, ma non solo, in grado di assicurare, grazie alle due batterie rimovibili da 48 V/1,3 kW che alimentano il propulsore E-Drive da 6 kW, una velocità massima di 83 km/h, abbinata a un’autonomia di oltre 70 km secondo i dati dichiarati da Honda. Per sottolineare la praticità dello scooter elettrico troviamo tre modalità di guida Standard, Sport, Econ e anche la funzione di retromarcia assistita a facilitare le manovre.

Honda CUV e: a EICMA 2024 debutta lo scooter elettrico con motore da 6 kWCOMPARABILE A UN 125 CCIn sostanza, è un veicolo in grado di offrire briose accelerazioni e velocità di punta del tutto paragonabili a quelle degli scooter con motore a combustione interna di 125 cc. La ciclistica è costituita da un telaio in tubi d’acciaio, una forcella telescopica, doppio ammortizzatore posteriore e ruote da 12”. Nella dotazione di serie è incluso anche il portapacchi. Il tempo di ricarica dallo 0 al 100% è di sei ore, mentre ne bastano solo tre per raggiungere un livello del 75%, permettendo – tramite il caricabatterie dedicato – di rigenerare le batterie anche a casa propria.

Honda CUV e: lo scooter, qui con gli accessori, ha un'autonomia dichiarata di 70 kmCON LO SMARTPHONE CONNESSOInoltre, CUV e: è fornito di una completa strumentazione con display TFT a colori da 7” con connettività per smartphone in grado di trasmettere le informazioni relative al veicolo tramite la nuova applicazione Honda RoadSync Duo e di gestire tutte le funzioni dello smartphone come la navigazione. Infine, l’equipaggiamento comprende l’illuminazione full LED, la presa di ricarica USB-C, un comodo vano sottosella e le serrature con Smart-Key. Disponibile sul mercato italiano nei colori bianco e nero opaco, grazie agli accessori originali può essere equipaggiato con bauletti con serratura Smart-Key o a chiave convenzionale, parabrezza e paramani.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/11/2024