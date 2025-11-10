Vendite moto e scooter

Mercato moto: è ancora duello BMW-Honda. Le classifiche con moto e scooter più venduti

Avatar di Michele Perrino, il 10/11/25

1 ora fa - A ottobre 2025 le vendite di scooter e moto registrano un timido segno più

Il mercato moto e scooter a ottobre 2025 registra una lieve crescita: scopriamo le classifiche e quali sono le due ruote più vendute

Il mercato moto e scooter segna anche a ottobre 2025 un risultato positivo. Scopriamo i numeri del mese, quelli da inizio 2025 e quali sono moto e scooter più venduti.

Mercato moto e scooter: i dati di ottobre 2025

Il mercato delle due ruote a motore prosegue col segno più anche nel mese di ottobre. Rispetto ai dieci punti percentuale dello scorso mese, questa volta la crescita è lieve, +1,09% e 25.355 immatricolazioni: sono sempre gli scooter a trainare – registrano +9,8% e 14.985 unità vendute – mentre le moto lasciano qualcosa per strada con -9,59% e 8.942 pezzi. Non cambia il trend negativo dei ciclomotori: -7,57% e 1.428 unità.

Mercato moto e scooter: gennaio-ottobre 2025

Piaggio Beverly 310 2025, in piega è sicuro e stabile

I dati del mercato moto e scooter in questi primi dieci mesi dell'anno dicono che c'è un recupero in corso. Con ottobre, infatti, il parziale è di -2,17% e 318.416 unità, mentre non cambiano protagonisti e antagonisti: sono infatti gli scooter a... tirare avanti la baracca – +8,82% e 182.325 unità vendute – mentre le moto soffrono ancora un poco – 12,66% e 123.918 mezzi – e i ciclomotori confermano la profonda difficoltà del segmento (-24,14% e 12.173 unità). Una situazione, quella del mercato moto e scooter, condivisa a livello europeo: i dati del terzo trimestre, diffusi dall'Associazione dei costruttori europei ACEM, parlano di una perdita del 7,2%.

Mercato moto e scooter: i dati dell'elettrico a ottobre 2025

I numeri dei veicoli elettrici sono in sostanziale equilibrio con quelli dello stesso periodo dello scorso anno: con +0,59% e 857 unità, sono i ciclomotori – che rappresentano più di un terzo di questo mercato – a registrare una crescita del 22% e 393 veicoli venduti nel mese appena trascorso, mentre gli scooter fanno segnare -15,89 punti percentuali e 413 unità.

Mercato moto: la classifica con le più vendute da gennaio a ottobre 2025

Yamaha Tracer 9 GT: è la più confortevole e si guida bene ovunque; le manca un pizzico di grinta

Continuano le sorprese del mercato moto anche a ottobre 2025. La BMW R 1300 GS resta saldamente in testa alla classifica e, con uno slancio finale, la R 1300 GS Adventure riconquista per una sola unità il 2° posto: è Honda Transalp, di nuovo al 3° posto, a cercare di insidiare il binomio delle moto bavaresi. Non lontano dal trittico, anche loro con ambizioni da podio, le solite Yamaha Tracer 9 e MT-07, mentre Honda Africa Twin cerca di tenere il passo e chiude al 6° posto. A chiudere la Top 10 sono Cfmoto 450MT, Ducati Multistrada V4, Benelli TRK 702 e Yamaha Ténéré 700, che conquista il 10° ai danni di Kawasaki Z900.

RankMarcaModelloSegmentoTotale Gen-Ott 2025
1BMWR 1300 GSADVENTURE OFF3.536
2BMWR 1300 GS ADVENTUREADVENTURE OFF2.730
3HONDAXL 750 TRANSALPADVENTURE ON2.729
4YAMAHATRACER 9TURISMO2.679
5YAMAHAMT-07NAKED2.565
6HONDAAFRICA TWINADVENTURE OFF2.506
7CFMOTO450MTADVENTURE OFF2.272
8DUCATIMULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 STURISMO2.092
9BENELLITRK 702 / TRK 702 XADVENTURE ON2.026
10YAMAHATENERE 700ADVENTURE OFF1.997
11KAWASAKIZ 900NAKED1.988
12HONDANC 750 XADVENTURE ON1.810
13VOGEBRIVIDO 125RNAKED1.804
14YAMAHAMT-09NAKED1.747
15HONDAGB350SCLASSIC1.613
16VOGEVALICO 625DSXADVENTURE ON1.406
17KAWASAKIVERSYS 650TURISMO1.348
18VOGEVALICO 900DSXADVENTURE ON1.315
19KAWASAKIZ 650NAKED1.274
20VOGEVALICO 525DSXADVENTURE ON1.212
21MOTO GUZZIV7CLASSIC1.208
22CFMOTO800MTADVENTURE ON1.194
23HONDACB 1000 HORNETNAKED1.176
24HONDACB 750 HORNETNAKED1.133
25ROYAL ENFIELDGUERRILLA 450CLASSIC1.052
26ROYAL ENFIELDHIMALAYAN 452ADVENTURE OFF1.036
27MOTO MORINIX-CAPE 700ADVENTURE ON1.004
28DUCATISCRAMBLER 800CLASSIC1.000
29DUCATIMULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2STURISMO999
30BMWF 900 XRADVENTURE ON960
 
Fonte dati: MIT
Elaborato da UNRAE per ANCMA

Mercato moto: la classifica con gli scooter più venduti da gennaio a ottobre 2025

La classifica scooter desta meno sorprese, come abbiamo visto sin da subito in questo anno. Honda domina in lungo e in largo con SH125, 1° con margine sul 2°, SH350, mentre SH150 sembra soffrire'' un po' – si fa per dire – l'apertura delle autostrade agli ottavo di litro. Ancora Honda anche al 4° posto, si tratta di X-ADV, mentre Piaggio Liberty 125 e Kymco People S 125 sembrano fare gara a sé per vincere la palma di ''miglior ruota alta'' (all'infuori dei re indiscussi Honda SH). La Top 10 è ancora di Honda ADV350 e Voge Sfida SR16, mentre Kymco Agility 125 S, 9°, supera Yamaha TMax e spinge fuori dai dieci XMax.

RankMarcaModelloSegmentoTotale Gen-Ott 2025
1HONDA ITALIASH 125SCOOTER17.688
2HONDA ITALIASH 350SCOOTER10.645
3HONDA ITALIASH 150SCOOTER9.399
4HONDAX-ADV 750SCOOTER7.431
5PIAGGIOLIBERTY 125 ABSSCOOTER7.093
6KYMCOPEOPLE S 125SCOOTER6.026
7HONDA ITALIAADV 350SCOOTER5.601
8VOGESFIDA SR16SCOOTER5.040
9KYMCOAGILITY 125 SSCOOTER4.948
10YAMAHATMAXSCOOTER4.769
11YAMAHAXMAX 300SCOOTER4.733
12SYMSYMPHONY 125SCOOTER3.940
13PIAGGIOVESPA PRIMAVERA 125SCOOTER3.758
14HONDAFORZA 350SCOOTER3.622
15PIAGGIOVESPA GTS 310SCOOTER3.585
16HONDASH MODE 125SCOOTER3.336
17PIAGGIOMEDLEY 125SCOOTER3.266
18PIAGGIOBEVERLY 310 HPESCOOTER3.188
19ZONTESZT368T-GSCOOTER3.123
20PIAGGIOBEVERLY 400SCOOTER2.946
21YAMAHANMAX 125SCOOTER2.689
22SYMSYMPHONY 125 STSCOOTER2.481
23SYMSYMPHONY 125 SRSCOOTER2.374
24SYMSYMPHONY 200 STSCOOTER2.134
25SYMADX 300SCOOTER2.097
26KYMCOAGILITY 125 R16SCOOTER1.953
27VOGESFIDA SR1 ADVSCOOTER1.841
28PIAGGIOMEDLEY 200SCOOTER1.789
29KYMCOPEOPLE S 200SCOOTER1.712
30QJ MOTORSQ16SCOOTER1.422
 
Fonte dati: MIT
Elaborato da UNRAE per ANCMA
