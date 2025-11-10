Mercato moto: è ancora duello BMW-Honda. Le classifiche con moto e scooter più venduti

Il mercato moto e scooter a ottobre 2025 registra una lieve crescita: scopriamo le classifiche e quali sono le due ruote più vendute

Il mercato moto e scooter segna anche a ottobre 2025 un risultato positivo. Scopriamo i numeri del mese, quelli da inizio 2025 e quali sono moto e scooter più venduti.

Mercato moto e scooter: i dati di ottobre 2025

Il mercato delle due ruote a motore prosegue col segno più anche nel mese di ottobre. Rispetto ai dieci punti percentuale dello scorso mese, questa volta la crescita è lieve, +1,09% e 25.355 immatricolazioni: sono sempre gli scooter a trainare – registrano +9,8% e 14.985 unità vendute – mentre le moto lasciano qualcosa per strada con -9,59% e 8.942 pezzi. Non cambia il trend negativo dei ciclomotori: -7,57% e 1.428 unità.

Mercato moto e scooter: gennaio-ottobre 2025

Piaggio Beverly 310 2025, in piega è sicuro e stabile

I dati del mercato moto e scooter in questi primi dieci mesi dell'anno dicono che c'è un recupero in corso. Con ottobre, infatti, il parziale è di -2,17% e 318.416 unità, mentre non cambiano protagonisti e antagonisti: sono infatti gli scooter a... tirare avanti la baracca – +8,82% e 182.325 unità vendute – mentre le moto soffrono ancora un poco – 12,66% e 123.918 mezzi – e i ciclomotori confermano la profonda difficoltà del segmento (-24,14% e 12.173 unità). Una situazione, quella del mercato moto e scooter, condivisa a livello europeo: i dati del terzo trimestre, diffusi dall'Associazione dei costruttori europei ACEM, parlano di una perdita del 7,2%.

Mercato moto e scooter: i dati dell'elettrico a ottobre 2025

I numeri dei veicoli elettrici sono in sostanziale equilibrio con quelli dello stesso periodo dello scorso anno: con +0,59% e 857 unità, sono i ciclomotori – che rappresentano più di un terzo di questo mercato – a registrare una crescita del 22% e 393 veicoli venduti nel mese appena trascorso, mentre gli scooter fanno segnare -15,89 punti percentuali e 413 unità.

Mercato moto: la classifica con le più vendute da gennaio a ottobre 2025

Yamaha Tracer 9 GT: è la più confortevole e si guida bene ovunque; le manca un pizzico di grinta

Continuano le sorprese del mercato moto anche a ottobre 2025. La BMW R 1300 GS resta saldamente in testa alla classifica e, con uno slancio finale, la R 1300 GS Adventure riconquista per una sola unità il 2° posto: è Honda Transalp, di nuovo al 3° posto, a cercare di insidiare il binomio delle moto bavaresi. Non lontano dal trittico, anche loro con ambizioni da podio, le solite Yamaha Tracer 9 e MT-07, mentre Honda Africa Twin cerca di tenere il passo e chiude al 6° posto. A chiudere la Top 10 sono Cfmoto 450MT, Ducati Multistrada V4, Benelli TRK 702 e Yamaha Ténéré 700, che conquista il 10° ai danni di Kawasaki Z900.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ott 2025 1 BMW R 1300 GS ADVENTURE OFF 3.536 2 BMW R 1300 GS ADVENTURE ADVENTURE OFF 2.730 3 HONDA XL 750 TRANSALP ADVENTURE ON 2.729 4 YAMAHA TRACER 9 TURISMO 2.679 5 YAMAHA MT-07 NAKED 2.565 6 HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE OFF 2.506 7 CFMOTO 450MT ADVENTURE OFF 2.272 8 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S TURISMO 2.092 9 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X ADVENTURE ON 2.026 10 YAMAHA TENERE 700 ADVENTURE OFF 1.997 11 KAWASAKI Z 900 NAKED 1.988 12 HONDA NC 750 X ADVENTURE ON 1.810 13 VOGE BRIVIDO 125R NAKED 1.804 14 YAMAHA MT-09 NAKED 1.747 15 HONDA GB350S CLASSIC 1.613 16 VOGE VALICO 625DSX ADVENTURE ON 1.406 17 KAWASAKI VERSYS 650 TURISMO 1.348 18 VOGE VALICO 900DSX ADVENTURE ON 1.315 19 KAWASAKI Z 650 NAKED 1.274 20 VOGE VALICO 525DSX ADVENTURE ON 1.212 21 MOTO GUZZI V7 CLASSIC 1.208 22 CFMOTO 800MT ADVENTURE ON 1.194 23 HONDA CB 1000 HORNET NAKED 1.176 24 HONDA CB 750 HORNET NAKED 1.133 25 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 CLASSIC 1.052 26 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 ADVENTURE OFF 1.036 27 MOTO MORINI X-CAPE 700 ADVENTURE ON 1.004 28 DUCATI SCRAMBLER 800 CLASSIC 1.000 29 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S TURISMO 999 30 BMW F 900 XR ADVENTURE ON 960 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Mercato moto: la classifica con gli scooter più venduti da gennaio a ottobre 2025

La classifica scooter desta meno sorprese, come abbiamo visto sin da subito in questo anno. Honda domina in lungo e in largo con SH125, 1° con margine sul 2°, SH350, mentre SH150 sembra soffrire'' un po' – si fa per dire – l'apertura delle autostrade agli ottavo di litro. Ancora Honda anche al 4° posto, si tratta di X-ADV, mentre Piaggio Liberty 125 e Kymco People S 125 sembrano fare gara a sé per vincere la palma di ''miglior ruota alta'' (all'infuori dei re indiscussi Honda SH). La Top 10 è ancora di Honda ADV350 e Voge Sfida SR16, mentre Kymco Agility 125 S, 9°, supera Yamaha TMax e spinge fuori dai dieci XMax.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ott 2025 1 HONDA ITALIA SH 125 SCOOTER 17.688 2 HONDA ITALIA SH 350 SCOOTER 10.645 3 HONDA ITALIA SH 150 SCOOTER 9.399 4 HONDA X-ADV 750 SCOOTER 7.431 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS SCOOTER 7.093 6 KYMCO PEOPLE S 125 SCOOTER 6.026 7 HONDA ITALIA ADV 350 SCOOTER 5.601 8 VOGE SFIDA SR16 SCOOTER 5.040 9 KYMCO AGILITY 125 S SCOOTER 4.948 10 YAMAHA TMAX SCOOTER 4.769 11 YAMAHA XMAX 300 SCOOTER 4.733 12 SYM SYMPHONY 125 SCOOTER 3.940 13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 SCOOTER 3.758 14 HONDA FORZA 350 SCOOTER 3.622 15 PIAGGIO VESPA GTS 310 SCOOTER 3.585 16 HONDA SH MODE 125 SCOOTER 3.336 17 PIAGGIO MEDLEY 125 SCOOTER 3.266 18 PIAGGIO BEVERLY 310 HPE SCOOTER 3.188 19 ZONTES ZT368T-G SCOOTER 3.123 20 PIAGGIO BEVERLY 400 SCOOTER 2.946 21 YAMAHA NMAX 125 SCOOTER 2.689 22 SYM SYMPHONY 125 ST SCOOTER 2.481 23 SYM SYMPHONY 125 SR SCOOTER 2.374 24 SYM SYMPHONY 200 ST SCOOTER 2.134 25 SYM ADX 300 SCOOTER 2.097 26 KYMCO AGILITY 125 R16 SCOOTER 1.953 27 VOGE SFIDA SR1 ADV SCOOTER 1.841 28 PIAGGIO MEDLEY 200 SCOOTER 1.789 29 KYMCO PEOPLE S 200 SCOOTER 1.712 30 QJ MOTOR SQ16 SCOOTER 1.422 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 10/11/2025