Mercato moto: è ancora duello BMW-Honda. Le classifiche con moto e scooter più venduti

Il mercato moto e scooter segna anche a ottobre 2025 un risultato positivo. Scopriamo i numeri del mese, quelli da inizio 2025 e quali sono moto e scooter più venduti.
Mercato moto e scooter: i dati di ottobre 2025
Il mercato delle due ruote a motore prosegue col segno più anche nel mese di ottobre. Rispetto ai dieci punti percentuale dello scorso mese, questa volta la crescita è lieve, +1,09% e 25.355 immatricolazioni: sono sempre gli scooter a trainare – registrano +9,8% e 14.985 unità vendute – mentre le moto lasciano qualcosa per strada con -9,59% e 8.942 pezzi. Non cambia il trend negativo dei ciclomotori: -7,57% e 1.428 unità.
Mercato moto e scooter: gennaio-ottobre 2025
I dati del mercato moto e scooter in questi primi dieci mesi dell'anno dicono che c'è un recupero in corso. Con ottobre, infatti, il parziale è di -2,17% e 318.416 unità, mentre non cambiano protagonisti e antagonisti: sono infatti gli scooter a... tirare avanti la baracca – +8,82% e 182.325 unità vendute – mentre le moto soffrono ancora un poco – 12,66% e 123.918 mezzi – e i ciclomotori confermano la profonda difficoltà del segmento (-24,14% e 12.173 unità). Una situazione, quella del mercato moto e scooter, condivisa a livello europeo: i dati del terzo trimestre, diffusi dall'Associazione dei costruttori europei ACEM, parlano di una perdita del 7,2%.
Mercato moto e scooter: i dati dell'elettrico a ottobre 2025
I numeri dei veicoli elettrici sono in sostanziale equilibrio con quelli dello stesso periodo dello scorso anno: con +0,59% e 857 unità, sono i ciclomotori – che rappresentano più di un terzo di questo mercato – a registrare una crescita del 22% e 393 veicoli venduti nel mese appena trascorso, mentre gli scooter fanno segnare -15,89 punti percentuali e 413 unità.
Mercato moto: la classifica con le più vendute da gennaio a ottobre 2025
Continuano le sorprese del mercato moto anche a ottobre 2025. La BMW R 1300 GS resta saldamente in testa alla classifica e, con uno slancio finale, la R 1300 GS Adventure riconquista per una sola unità il 2° posto: è Honda Transalp, di nuovo al 3° posto, a cercare di insidiare il binomio delle moto bavaresi. Non lontano dal trittico, anche loro con ambizioni da podio, le solite Yamaha Tracer 9 e MT-07, mentre Honda Africa Twin cerca di tenere il passo e chiude al 6° posto. A chiudere la Top 10 sono Cfmoto 450MT, Ducati Multistrada V4, Benelli TRK 702 e Yamaha Ténéré 700, che conquista il 10° ai danni di Kawasaki Z900.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Totale Gen-Ott 2025
|1
|BMW
|R 1300 GS
|ADVENTURE OFF
|3.536
|2
|BMW
|R 1300 GS ADVENTURE
|ADVENTURE OFF
|2.730
|3
|HONDA
|XL 750 TRANSALP
|ADVENTURE ON
|2.729
|4
|YAMAHA
|TRACER 9
|TURISMO
|2.679
|5
|YAMAHA
|MT-07
|NAKED
|2.565
|6
|HONDA
|AFRICA TWIN
|ADVENTURE OFF
|2.506
|7
|CFMOTO
|450MT
|ADVENTURE OFF
|2.272
|8
|DUCATI
|MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S
|TURISMO
|2.092
|9
|BENELLI
|TRK 702 / TRK 702 X
|ADVENTURE ON
|2.026
|10
|YAMAHA
|TENERE 700
|ADVENTURE OFF
|1.997
|11
|KAWASAKI
|Z 900
|NAKED
|1.988
|12
|HONDA
|NC 750 X
|ADVENTURE ON
|1.810
|13
|VOGE
|BRIVIDO 125R
|NAKED
|1.804
|14
|YAMAHA
|MT-09
|NAKED
|1.747
|15
|HONDA
|GB350S
|CLASSIC
|1.613
|16
|VOGE
|VALICO 625DSX
|ADVENTURE ON
|1.406
|17
|KAWASAKI
|VERSYS 650
|TURISMO
|1.348
|18
|VOGE
|VALICO 900DSX
|ADVENTURE ON
|1.315
|19
|KAWASAKI
|Z 650
|NAKED
|1.274
|20
|VOGE
|VALICO 525DSX
|ADVENTURE ON
|1.212
|21
|MOTO GUZZI
|V7
|CLASSIC
|1.208
|22
|CFMOTO
|800MT
|ADVENTURE ON
|1.194
|23
|HONDA
|CB 1000 HORNET
|NAKED
|1.176
|24
|HONDA
|CB 750 HORNET
|NAKED
|1.133
|25
|ROYAL ENFIELD
|GUERRILLA 450
|CLASSIC
|1.052
|26
|ROYAL ENFIELD
|HIMALAYAN 452
|ADVENTURE OFF
|1.036
|27
|MOTO MORINI
|X-CAPE 700
|ADVENTURE ON
|1.004
|28
|DUCATI
|SCRAMBLER 800
|CLASSIC
|1.000
|29
|DUCATI
|MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S
|TURISMO
|999
|30
|BMW
|F 900 XR
|ADVENTURE ON
|960
|Fonte dati: MIT
|Elaborato da UNRAE per ANCMA
Mercato moto: la classifica con gli scooter più venduti da gennaio a ottobre 2025
La classifica scooter desta meno sorprese, come abbiamo visto sin da subito in questo anno. Honda domina in lungo e in largo con SH125, 1° con margine sul 2°, SH350, mentre SH150 sembra soffrire'' un po' – si fa per dire – l'apertura delle autostrade agli ottavo di litro. Ancora Honda anche al 4° posto, si tratta di X-ADV, mentre Piaggio Liberty 125 e Kymco People S 125 sembrano fare gara a sé per vincere la palma di ''miglior ruota alta'' (all'infuori dei re indiscussi Honda SH). La Top 10 è ancora di Honda ADV350 e Voge Sfida SR16, mentre Kymco Agility 125 S, 9°, supera Yamaha TMax e spinge fuori dai dieci XMax.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Totale Gen-Ott 2025
|1
|HONDA ITALIA
|SH 125
|SCOOTER
|17.688
|2
|HONDA ITALIA
|SH 350
|SCOOTER
|10.645
|3
|HONDA ITALIA
|SH 150
|SCOOTER
|9.399
|4
|HONDA
|X-ADV 750
|SCOOTER
|7.431
|5
|PIAGGIO
|LIBERTY 125 ABS
|SCOOTER
|7.093
|6
|KYMCO
|PEOPLE S 125
|SCOOTER
|6.026
|7
|HONDA ITALIA
|ADV 350
|SCOOTER
|5.601
|8
|VOGE
|SFIDA SR16
|SCOOTER
|5.040
|9
|KYMCO
|AGILITY 125 S
|SCOOTER
|4.948
|10
|YAMAHA
|TMAX
|SCOOTER
|4.769
|11
|YAMAHA
|XMAX 300
|SCOOTER
|4.733
|12
|SYM
|SYMPHONY 125
|SCOOTER
|3.940
|13
|PIAGGIO
|VESPA PRIMAVERA 125
|SCOOTER
|3.758
|14
|HONDA
|FORZA 350
|SCOOTER
|3.622
|15
|PIAGGIO
|VESPA GTS 310
|SCOOTER
|3.585
|16
|HONDA
|SH MODE 125
|SCOOTER
|3.336
|17
|PIAGGIO
|MEDLEY 125
|SCOOTER
|3.266
|18
|PIAGGIO
|BEVERLY 310 HPE
|SCOOTER
|3.188
|19
|ZONTES
|ZT368T-G
|SCOOTER
|3.123
|20
|PIAGGIO
|BEVERLY 400
|SCOOTER
|2.946
|21
|YAMAHA
|NMAX 125
|SCOOTER
|2.689
|22
|SYM
|SYMPHONY 125 ST
|SCOOTER
|2.481
|23
|SYM
|SYMPHONY 125 SR
|SCOOTER
|2.374
|24
|SYM
|SYMPHONY 200 ST
|SCOOTER
|2.134
|25
|SYM
|ADX 300
|SCOOTER
|2.097
|26
|KYMCO
|AGILITY 125 R16
|SCOOTER
|1.953
|27
|VOGE
|SFIDA SR1 ADV
|SCOOTER
|1.841
|28
|PIAGGIO
|MEDLEY 200
|SCOOTER
|1.789
|29
|KYMCO
|PEOPLE S 200
|SCOOTER
|1.712
|30
|QJ MOTOR
|SQ16
|SCOOTER
|1.422
