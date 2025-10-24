Mivv, nuovi terminali HR-1 per le Harley-Davidson Touring e CVO

Mivv HR-1 - Il Marchio italiano presenterà a EICMA una nuova gamma di terminali di scarico dedicati alle Harley-Davidson Touring prodotte tra il 2017 e il 2025. L'obiettivo è di migliorare il look, enfatizzare il sound e migliorare le performance: la promessa è di un guadagno di 3,5 CV.

Mivv, l'HR-1 con finitura nera opaca e taglio a ''fetta di salame''

La linea di chiama HR-1. Sono terminali realizzati in acciaio inox, con un diametro importante (oltre 11 cm). Le finiture previste sono due, verniciatura in nero opaco oppure spazzolatura lucida a specchio. E due sono gli stili proposti, versione con taglio a ''fetta di salame'' o fondello tondo in alluminio.

Saranno disponibili sul mercato da marzo 2026.

