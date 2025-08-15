MotoGP lancia la Harley Davidson Bagger World Cup

Nel 2026 la MotoGP ospiterà per la prima volta la Harley-Davidson Bagger World Cup, una competizione globale dedicata alle imponenti touring V-Twin modificate per le gare. Presentata ufficialmente al Red Bull Ring, la serie è frutto di una collaborazione diretta tra Harley-Davidson e Dorna Sports. L’obiettivo è portare la potenza e il carisma delle bagger su alcuni dei circuiti più prestigiosi del mondo, collegando il campionato motociclistico più seguito al fascino di uno dei marchi americani più iconici. È un passo che segna un momento storico nella strategia sportiva di Harley-Davidson, già protagonista negli Stati Uniti con il successo della serie King of the Baggers.

Un calendario internazionale

Il campionato si articolerà in sei round tra Nord America ed Europa. Si parte ad Austin (27-29 marzo), poi Mugello (29-31 maggio), Assen (26-28 giugno), Silverstone (7-9 agosto), Aragón (28-30 agosto) e gran finale al Red Bull Ring (18-20 settembre). La tappa inaugurale negli USA celebra la patria di Harley-Davidson e le origini del format, mentre le gare europee porteranno questo spettacolo in territori dove le bagger sono ancora un fenomeno di nicchia. Ogni round promette una miscela unica di potenza, agilità e sound inconfondibile, creando un nuovo appuntamento capace di arricchire il calendario MotoGP senza tradirne lo spirito competitivo.

Tecnologia e cultura

Le moto in gara, basate sulla piattaforma Grand American Touring, saranno radicalmente trasformate per affrontare le curve e le velocità dei circuiti internazionali. Assetti ribassati, sospensioni dedicate, freni potenziati e motori V-Twin portati al limite trasformeranno questi colossi del turismo stradale in vere belve da pista. Ma la Bagger World Cup non punta solo alle prestazioni: l’obiettivo è offrire un’esperienza culturale che mescoli lo stile di vita Harley-Davidson con l’adrenalina delle corse, portando sulle piste un pubblico eterogeneo, dagli appassionati di MotoGP ai biker legati al brand.

Una sfida globale

Per Harley-Davidson questa competizione segna un passo decisivo nella sua evoluzione sportiva e nelle ambizioni internazionali. Come ha dichiarato Kolja Rebstock, Senior Vice President di Harley-Davidson, la Bagger World Cup è “una sfida per i nostri mezzi, i nostri piloti e il nostro marchio, su un palcoscenico globale”. Per Dorna Sports, rappresentata dal Chief Sporting Officer Carlos Ezpeleta, si tratta di un’occasione per innovare e ampliare la platea di appassionati, aggiungendo un format inedito alle giornate di gara. Team, piloti e sponsor sono già invitati a partecipare a questa avventura che debutterà ufficialmente nel 2026, destinata a trasformare il panorama delle corse motociclistiche internazionali.

Calendario Harley-Davidson Bagger World Cup 2026

Data Circuito Paese 27–29 marzo 2026 Austin Stati Uniti 29–31 maggio 2026 Mugello Italia 26–28 giugno 2026 Assen Paesi Bassi 7–9 agosto 2026 Silverstone Regno Unito 28–30 agosto 2026 Aragón Spagna 18–20 settembre 2026 Red Bull Ring Austria

