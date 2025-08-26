Harley-Davidson, continuano le difficoltà: immatricolazioni in (forte) calo in tutto il mondo

Harley-Davidson, uno dei marchi più iconici al mondo, ha attraversato momenti difficili negli ultimi anni (probabilmente negli ultimi 20, ma gli ultimi 5 sono stati davvero duri), con un continuo calo di profitti, volumi e clienti. Il 2024 ha dato l'impressione di poter rappresentare l'inizio di un'inversione di tendenza, con una piccola ma significatica crescita dell'1,8% a livello mondiale rispetto al 2023, dovuta all'introduzione su alcuni mercati della ''piccola Harley'' di 440 cc realizzata con Hero.

Tuttavia, il primo semestre 2025 ha cancellato ogni illusione con un andamento al di sotto di ogni previsione. Le immatricolazioni a livello planetario si sono fermate a sole 72.938 unità, in calo di un notevole 27,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le vendite sono diminuite del 20,7% in Nord America, del 36,0% in Europa occidentale, del 34,6% in Asia, del 66,3% in India, dell’8,9% in America Latina. Una vera e propria débâcle per l’azienda, che ci auguriamo fortemente sappia reagire e tornare a prosperare. Da motociclisti, non possiamo e vogliamo immaginare un mondo senza Harley!

Harley-Davidson, vendite (ancora) in calo. In foto, la Street Glide 2025

Pubblicato da Fabio Meloni, 27/08/2025