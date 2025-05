Harley-Davidson svela la nuova Fat Boy Gray Ghost: un tributo in edizione limitata

Harley-Davidson ha scelto l’atteso ritorno dell’Euro Festival, tenutosi nello splendido scenario del Golfo di Saint-Tropez, per presentare in anteprima la Fat Boy Gray Ghost, il quinto modello della prestigiosa Icons Motorcycle Collection. Questo esclusivo esemplare, prodotto in edizione limitata, celebra il 35° anniversario della leggendaria Fat Boy, una moto entrata nella storia come simbolo di stile e potenza. La produzione sarà limitata a 1.990 unità a livello mondiale – un chiaro omaggio al modello originale del 1990 – con un prezzo di lancio italiano pari a 32.700 euro.

Un’eredità di stile reinterpretata

Il ritorno del mito “fat custom”

Secondo Brad Richards, Vicepresidente Design di Harley-Davidson, la Fat Boy è sempre stata una moto che ha saputo fondere design classico e contemporaneo. Originariamente ispirata alla Hydra-Glide del 1949, ha attraversato tre evoluzioni motoristiche e un’importante revisione del telaio Softail, mantenendo intatto il suo impatto estetico in oltre tre decenni.

Design unico e dettagli raffinati

Finitura Reflection: tecnologia e brillantezza

Le cromature sono realizzate con una tecnica speciale sulla Fat Boy Grey Ghost

Caratterizzata dalla finitura Reflection, la Gray Ghost sembra scolpita nel metallo e cromata. questo tipo di verniciatura è ottenuto tramite il processo PVD (Physical Vapor Deposition), normalmente riservato a piccoli componenti, ma ora esteso a elementi principali come serbatoio e parafanghi. Questo rivestimento assicura un effetto simile al cromo, ma con una resistenza superiore alla corrosione.

Completano l’aspetto:

Telaio in argento lucido

Accenti gialli ispirati al modello originale del '90

Sella con lacci e nappine

Logo tridimensionale alato sul serbatoio

Numero di serie inciso

Prestazioni e tecnologia di ultima generazione

Anche la Fat Boy Gray Ghost, come il resto della gamma Softail recentemente presentato al pubblico, è spinta dal nuovo motore Milwaukee-Eight 117 Custom. Il poderoso V-Twin americano è capace di 101 CV e 171 Nm di coppia, abbinato ad uno scarico 2-in-2 con catalizzatori singoli. Questo a portato ad un incremento

del 7% in cavalli e del 3% in coppia – rispetto al modello Fat Boy 114 del 2024. Il risultato è stato raggiunto attraverso nuove teste dei cilindri con 4 valvole, camere di combustione ottimizzate e un impianto di raffreddamento aria/olio aggiornato e più efficiente.

Harley-Davidson Low Rider ST 2025

Ma ad aggiornarsi non è solamente il motore, infatti al telaio a doppia culla in acciaio sono abbinate la forcella Showa - con tecnologia Dual Bending Valve - con steli da 49 mm e un mono ammortizzatore con regolazione idraulica del precarico rivisti nella taratura.

Dotazione tecnologica: ora è una custom moderna

L'aggiornamento 2025 della gamma Softail ha portato in dote una ricca quantità di tecnologia, prima sconosciuta, che aiuta a gestire una moto sempre più potente ma anche impegnativa. Grazie al ride by wire e alla piattaforma inerziale sulla Fat Boy Gray Ghost si potrà fare affidamento su:

3 modalità di guida : Strada, Pioggia e Sport

Sistemi di sicurezza avanzati: ABS e TCS cornering, Controllo della coppia in rilascio

Oltre a quella dedicata alla gestione delle performance, sulla serie limitata di Harley-Davidson faranno capolino anche ulteriori dotazioni, come i fari full LED, USB-C per ricarica e dati, connettori per abbigliamento riscaldato e un nuovo cruscotto analogico-digitale da 5 pollici con informazioni utili come il TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).

Dal prototipo al mito globale

Nel 1990, quando le moto sportive dominavano l’attenzione del pubblico, Harley-Davidson lanciò la Fat Boy come una vera dichiarazione di stile. Nata da un’idea sviluppata in una concessionaria di Montréal, il modello venne poi perfezionato dal team di design interno guidato da Willie G. Davidson. La moto conquistò la scena globale grazie anche alla sua iconica apparizione in ''Terminator 2'', dove fu protagonista di un’epica fuga guidata da Arnold Schwarzenegger.

In Terminator 2 la Fat Boy ha fatto da co-protagonista ad Arnold

Il nome nacque come provocazione interna, pensato per riflettere l’aspetto massiccio e audace della moto. Davidson spiegò che l’intenzione era trovare qualcosa di inusuale e irriverente, capace di distinguersi e rimanere impresso nella mente.

Evoluzione della Fat Boy: una timeline

Anno Evento 1990 Debutto in Fine Silver Metallic con motore Evolution® 1991 Appare in Terminator 2, diventando un’icona globale 2000 Introduzione del motore Twin Cam 88B™ 2005 Edizione limitata CVO™ Twin Cam 103™ 2010 Nasce la Fat Boy Lo con assetto ribassato 2016 Lanciata la potente Fat Boy S con motore Screamin' Eagle® 2018 Fat Boy completamente rivisitata con telaio Softail® e pneumatico posteriore da 240 mm 2020 Celebrazione dei 30 anni con l’edizione speciale Fat Boy® 114 Anniversary (2.500 unità)

