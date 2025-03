CVO Road Glide RR: oltre 100.000 euro per la più folle di tutte le Harley-Davidson

La CVO Road Glide RR è semplicemente l'Harley-Davidson più folle di sempre. Non bastavano le varie CVO Road Glide e Street Glide 2025 presentate poco più di un mese fa, la Casa di Milwaukee ha voluto esagerare con una bagger davvero sopra le righe. La CVO Road Glide RR è la moto più vicina a quella che corre nel campionato King of the Baggers, un mostro da oltre 2.000 cc capace di prestazioni incredibili e con un prezzo altrettanto folle. Scopriamo tutte le caratteristiche dell'ultima nata in casa Harley-Davidson.

La nuova Harley-Davidson CVO Road Glide RR

La CVO Road Glide RR conta sull'ultima evoluzione dello Screamin' Eagle 131 Stage IV. Si tratta del bicilindrico a V Milwaukee Eight da 2.146 cc per 153 CV a 5.750 giri/min – ma è capace di allungare fino a 6.500 giri – e oltre 203 Nm a 4.750 giri/min. La trasmissione è la Screamin' Eagle Racing King 6, con ingranaggi rinforzati, mentre il sistema di aspirazione può contare su un corpo farfallato da 68 mm, col collettore in alluminio lavorato al CNC per ridurre il peso. Lo scarico, realizzato in collaborazione con Harley-Davidson Factory Racing, è un Akrapovic in titanio 2 in 1. La CVO Road Glide RR beneficia di 2 riding mode nuovi – Track e Track Plus, con controlli ridotti al minimo – per un totale di 9.

Harley-Davidson CVO Road Glide RR: componentistica da moto racing

La ciclistica della CVO Road Glide RR è stata completamente rivista. Tanto per cominciare la moto è stata alzata da terra di 5 cm, allo scopo di raggiungere angoli di piega più estremi. Le sospensioni interamente regolabili sono una forcella Ohlins FGR 253 e due ammortizzatori Screamin' Eagle Ohlins Remote Reservoir. Il forcellone in alluminio, ricavato dal pieno, pesa 8 kg ed è sviluppato da Harley-Davidson Factory Racing. Per l'impianto frenante ci si è affidati totalmente a Brembo, con una coppia di pinze GP4-RX e dischi da 320 mm T-Drive, mentre dietro il disco da 300 mm è morso da una pinza Brembo a 4 pistoncini. Il peso della CVO Road Glide RR è ridotto – dai 380 della CVO Road Glide ST – fino a 356 kg in ordine di marcia. Merito del carbonio utilizzato per la carenatura, ma anche di titanio e alluminio CNC che abbondando qua e là.

Harley-Davidson CVO Road Glide RR: ergonomia

Harley-Davidson CVO Road Glide RR: sella monoposto in carbonio

Anche l'ergonomia della CVO Road Glide RR è stata rivista pensando alle massime performance. La sella monoposto in carbonio, realizzata in collaborazione con Saddlemen è stata alzata di 2 cm ed è dotata di supporto posteriore e inferiore, per aiutare il pilota a rimanere nella corretta posizione nelle accelerazioni più brucianti e nelle staccate più violente. Anche le pedane sono nuove, realizzate in alluminio ricavato dal pieno. I cerchi a 7 razze, infine, sono in alluminio pressofuso, di colore nero lucido: sull'anteriore è inciso al laser il logo CVO RR.

La nuova CVO Road Glide RR sarà realizzata in tiratura limitata a 131 esemplari, solo per gli USA (lì è omologata per uso stradale). Il prezzo è fissato in 110.000 dollari, l'equivalente al cambio attuale di circa 102.000 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Harley-Davidson, cliccando qui.

