Harley-Davidson: CVO Street Glide, Road Glide e Pan America 2025

I modelli CVO di Street Glide, Road Glide, Road Glide ST e Pan America 2025 arrivano a contorno delle altre novità Harley-Davidson, prime tra tutte le nuove Stree Glide Ultra e Pan America 1250 ST. Scopriamo tutto sui nuovi modelli CVO 2025.

La CVO Street Glide 2025 si distingue già da fuori per via delle colorazioni dedicate. In versione con finiture cromate è disponibile in un blu elettrico, mentre con finiture motore in nero raddoppia l'offerta con due varianti, una grigio scuro e l'altra in viola scuro, tutte bellissime. Nuove sono le ruote in alluminio pressofuso, mentre sono confermate le caratteristiche tecniche principali, in primis il motore V-Twin Milwaukee-Eight 121 VVT da 1.977 cc per 183 Nm e 115 CV, così come il peso di 380 kg in ordine di marcia.

Anche la CVO Road Glide 2025, come la CVO Street Glide 2025, si distingue per 3 colorazioni, due con finiture in nero ''affumicate'' – un grigio e un viola-nero – e una con dettagli cromati in blu elettrico. Confermata la dotazione tecnica di motore e ciclistica, col V-Twin Milwaukee-Eight 121 VVT da 1.977 cc per 183 Nm e 115 CV e il peso di 393 kg in ordine di marcia.

Per la più racing delle moto di Milwaukee, la CVO Road Glide ST – derivata dalle Road Glide da competizione dello Screamin' Eagle Factory Team che corrono nel campionato MotoAmerica King of the Baggers – 3 livree, tutte con finitura in nero: la grigia, la rossa e quella nera con dettagli in grigio e rosso. Per la punta di diamante della gamma sella monoposto, parafango in carbonio, dischi freno a margherita e manubrio dedicato dalla posizione più sportiva, ma anche pedane più snelle e forcella Showa completamente regolabile. Anche il motore Milwaukee-Eight 121 VVT è alla sua massima evoluzione e in questa configurazione arriva, anche grazie agli scarichi in titanio, a quota 1.977 cc, erogando 126 CV e 193 Nm.

Cambio di casacca anche per la CVO Pan America 2025 che, rispetto al model year 2024, si tinge di Carbon Blue, un grigio con dettagli – quali i tubolari a protezione – in rosso fiammante. Non manca anche il tris di valigie in alluminio, in collaborazione con SW-Motech, per una capacità di carico di 120 litri. Tutto confermato sul piano tecnico, dal motore Revolution Max 1250 da 1.252 cc per 150 CV e 128 Nm fino alle sospensioni semi attive. Confermati anche i 299 kg in ordine di marcia.

La pregiatissima gamma CVO di Harley-Davidson attacca con la CVO Pan America a 29.500 euro, mentre per CVO Street Glide e CVO Road Glide servono almeno 48.900 euro. La palma di più costosa va ovviamente alla CVO Road Glide ST, il cui prezzo è a partire da 50.600 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/01/2025