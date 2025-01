Harley-Davidson 2025: nuovi modelli Softail in arrivo e motori più performanti?

Manca poco all'unveiling dei nuovi modelli 2025 da parte di Harley-Davidson (qui le anticipazioni già svelate). E secondo le informazioni diramate da Motorcycle.com, il Brand statunitense lancerà una gamma Softail rinnovata, con un motore più potente per i modelli Low Rider.

Dai dati di omologazione in Australia, emergono infatti 7 modelli Softail per il 2025: Low Rider S, Low Rider ST, Breakout, Street Bob, Heritage Classic, Fat Boy e Fat Boy 35th Anniversary Edition, e un possibile modello Icon per il 2025.

Più potenza e minor peso per le Harley-Davidson 2025

Harley-Davidson 2025: in testa la Street Glide, a sinistra Road Glide e a destra la Road King Special

A confermarlo pare ci siano dei documenti ufficiali australiani, e uno degli aggiornamenti più significativi sembra riguardare il motore Milwaukee-Eight 117 High Output per i modelli Low Rider S e Low Rider ST. Sebbene la cilindrata resti 1.923 cc, la potenza massima dovrebbe passare a 114 CV a 5.020 giri/min, un netto miglioramento rispetto ai 103 CV del 2024.

Anche il Breakout 2025 riceverà una nuova taratura del motore Milwaukee-Eight 117, con una potenza leggermente superiore di 103 CV. Quanto alla dieta dimagrante, il Low Rider S 2025 sarà più leggero di 3 kg rispetto al modello 2024, mentre il Low Rider ST 2025 subirà una riduzione di 4 kg. Il Breakout 2025, invece, risulterà leggermente più pesante di 1 kg

Harley-Davidson, novità anche per la gamma CVO 2025?

Nel documento di omologazione compaiono anche quattro sigle inedite per il periodo 2022-2024: FLHC (Heritage Classic), FXBB (Street Bob), FLFB (Fat Boy) e FLSTFI (Fat Boy Anniversary?). Questa nomenclatura suggerisce che il motore Milwaukee-Eight 114 diventerà lo standard, con il Milwaukee-Eight 107 eliminato dalla gamma Softail.

Il codice FLSTFI potrebbe indicare una Fat Boy Anniversary Edition, richiamando il codice utilizzato dal Fat Boy tra il 2001 e il 2006 per il modello a iniezione elettronica. E la presenza della sigla ''I'' potrebbe identificarlo come il modello Icon del 2025. Ma oltre alla gamma Softail, è molto probabile anche l'aggiornamento della gamma CVO 2025, in particolare dei modelli Revolution Max e del nuovo FLHXU Street Glide Ultra. Domani ne sapremo di più...

