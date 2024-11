EICMA 2024: il ritorno di Harley-Davidson al Salone di Milano. Video

VEDI ANCHE

A EICMA 2024 c'è il gradito ritorno di un marchio storico come Harley-Davidson, che non presenta delle vere e proprie novità, ma propone l'intera gamma con tanti modelli particolarmente customizzati. La parola d'ordine è che non c'è un'Harley uguale all'altra grazie al programma di personalizzazione e, infatti, dalle Sportster alle Road Glide, alle Street Glide, si possono trovare esemplari davvero esclusivi. Ma il focus di Francesco Vanni, Sales Director Area EMEA di H-D Motor Company è anche sulle attività sportive che hanno coinvolto la Casa di Milwuakee sia in pista nella ''americanissima'' King of the Baggers con Kyle Wyman sia nei Rally con Joan Pedrera e la maxi enduro Pan America, che hanno partecipato all'Africa Eco Race. Facciamo due chiachciere con i piloti H-D proprio grazie alle domande di Francesco Vanni e andiamo a conoscere qualche curiosità su queste due categorie racing.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/11/2024