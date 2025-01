Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025: caratteristiche e prezzo

Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025 è la nuova moto della gamma Grand American Touring che prende la Street Glide e la rende ancor più comoda e votata al viaggio. Scopriamo caratteristiche e prezzo della nuova Street Glide Ultra.

La Street Glide Ultra 2025 innalza il livello di comfort della Street Glide con un plexi più ampio e protettivo di 101,6 mm, che riduce del 60% i flussi dell'aria all'altezza della testa. Anche sotto al cupolino sono state aggiunte delle sovrastrutture a tutto vantaggio del riparo e anche la sella è stata modificata per permettere la rotazione delle anche in avanti e affaticare meno le gambe. Per il passeggero arriva lo schienale rigido con tanto di braccioli, integrato nel portapacchi Tour Pak di serie. Tra baule, borse laterali – protette da telai rigidi – e scomparti della carenatura, la Street Glide Ultra offre oltre il doppio di spazio in più di capacità di carico rispetto alla Street Glide.

Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025: motore e ciclistica

Il motore V-Twin Milwaukee-Eight 117 da 1.923 mm per 107 CV e 175 Nm dotato di teste dei cilindri raffreddate a liquido è confermato, così come la ciclistica, con forcella Dual Bending Valve da 49 mm e coppia di ammortizzatori Showa ad emulsione da 76,2 mm di escursione e regolazione del precarico. A crescere, invece, è il peso, che dai 368 kg in ordine di marcia della Street Glide arriva a quota 393 kg per la Street Glide Ultra 2025.

Nuova Street Glide Ultra 2025 è proposta con un prezzo a partire da 34.900 euro.

