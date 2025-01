Harley-Davidson Pan America 1250 ST 2025: da maxienduro a crossover col 17"

Con la nuova Pan America 1250 ST 2025 anche Harley-Davidson debutta nel segmento delle crossover stradali con ruota da 17''. Già, la maxi enduro americana, infatti, cambia rotta e lascia il cerchio da 19'' a raggi per quello da 17'' in alluminio, da stradale pura. Scopriamo caratteristiche e prezzo della nuova Pan America 1250 ST 2025.

L'orientamento stradale della nuova Pan America 1250 ST 2025 passa attraverso i nuovi cerchi da 17'' in alluminio con pneumatici ad alte prestazioni Michelin Schorcer Sport 120/70 e 180/55, ma non solo. Le sospensioni sono state ribassate, mentre il cambio quickshifter è di serie. La sella unica è stata abbassata – 825 mm – e il cupolino fumé, insieme col motore dipinto di nero, le danno quel tocco di aggressività in più. Confermato il motore bicilindrico a V Revolution Max da 1.252 cc, capace di 150 CV e 127 Nm. Le sospensioni della Pan America 1250 ST 2025 sono Showa, una forcella da 47 mm e un mono con leveraggio, entrambi regolabili (la forcella con controllo dello smorzamento semi-attivo regolabile elettronicamente).

La nuova Pan America 1250 ST 2025 è proposta con un prezzo a partire da 20.500 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/01/2025