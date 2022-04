King of the Baggers: quando con la cruiser bicilindrica in America ci corrono (video)

CRUISER BICILINDRICA PER LE GARE Sapete cos’è la King of the Baggers? Se mangiate pane e motociclette, allora non vi raccontiamo nulla di nuovo. Ma se la passione per le due ruote motorizzate non arriva a tali vette, allora mettetevi comodi e, in breve, vi raccontiamo anche attraverso le immagini di un bel filmato, di cosa si tratta. In pratica stiamo parlando di gare, ma non in sella a quattro cilindri supersportive, bensì accucciati dietro il gigantesco parabrezza di una cruiser bicilindrica con il fondoschiena su una grande sella a una spanna da due valigie che potrebbero contenere un paio di caschi integrali. Esattamente come può essere un’Harley Davidson Road Glide oppure una Indian Challenger. Bagger è il tipo di moto che si presta ai grandi viaggi, ma che quei matti degli Yankee elaborano e utilizzano, appunto, per correre in pista. Una moda nata pochi anni fa, ma che al di là dell’Oceano è ben lungi dall’essere folkloristica e ha preso talmente piede che c’è un vero e proprio campionato nazionale disputato sui circuiti più famosi come Daytona, Laguna Seca o Road Atlanta. Guardiamo insieme il video di gara 2 a Daytona per capire cosa si sono messi in testa gli americani per competere con le moto.

VEDI ANCHE

ADRENALINA (E RUMORE) A MILLE Visto che roba? A dir poco divertente e soprattutto gare tiratissime con motociclette elaborate e velocissime (per il genere) tanto che anche un ex pilota della MotoGP come Jeremy McWilliams è stato ingaggiato quest’anno dalla squadra Indian. Ricordiamo che la stagione 2021 si è conclusa con la vittoria del team ufficiale Harley-Davidson Screamin' Eagle factory racing, che quest’anno difenderà il titolo schierando nuovamente il campione in carica Kyle Wyman e suo fratello Travis Wyman, sempre in sella alle Road Glide dotate dei motori Screamin' Eagle Milwaukee-Eight 131 Performance Crate da 2.147 cc. elaborati secondo il regolamento ufficiale. Il campionato è partito lo scorso 10 marzo con il doppio appuntamento sul toboga del Daytona International Speedway e proseguirà per altri sei appuntamenti, sempre in concomitanza con la Superbike MotoAmerica, campionato dove si sta distinguendo il nostro bravissimo Danilo Petrucci in sella alla Ducati Panigale V4 R del team Warhorse.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/04/2022