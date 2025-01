Harley-Davidson: come si evolve la gamma Cruiser 2025, dal Breakout alla Fat Boy

È un aggiornamento importante quello che interessa la gamma Cruiser di Harley-Davidson, che per il 2025 ha rinnovato praticamente tutte le sue moto (come vi abbiamo raccontato qui).

Tutti i nuovi modelli sono ovviamente realizzati sulla stessa piattaforma, che prevede il nuovo motore Milwaukee-Eight da 1.923 cc, da 103 CV e 168 Nm, e la più recente evoluzione del telaio Softail con un singolo ammortizzatore (regolabile nel precarico) per il posteriore. Andiamo a vedere nello specifico i modelli Breakout, Low Rider, Fat Boy e Street Bob, diversi sicuramente tra loro per ergonomia, equipaggiamento e stile, ma caratterizzati dallo stesso DNA.

Con un ampio pneumatico posteriore (da 240 mm), l’inclinazione del cannotto di sterzo di un chopper classico e una livrea audace arricchita da elementi grafici, il Breakout 2025 è ancora più interessante. Adotta oggi, tra le diverse tonalità, la colorazione premium Midnight Firestorm sviluppata su una base Gloss Black con fiamme evanescenti. E un interessante scarico 2 in 2.

La moto conserva un display analogico da 10 mm, ma integra (come tutte le altre della gamma Cruiser) nuovi comandi manuali, una ricarica USB-C. Davanti monta una ruota da 21'' e ferma il peso in ordine di marcia sui 309 kg. Prezzo a partire da 30.500 euro.

Harley-Davidson Breakout 2025

A metà tra fascino retrò, comfort e modernità, la nuova Low Rider ST conferma il suo stile con l'elegante faro anteriore a LED e la carenatura in tinta, oggi ancora più evoluta dal punto di vista aerodinamico. Per lei scarico 2 in 1, sella monoposto e display analogico. Ma anche la doppia valigia laterale, un peso di 340 kg in ordine di marcia e un prezzo di partenza di 24.800 euro.

Harley-Davidson Low Rider ST 2025

Conserva le proporzioni di sempre, molto simili a quelle del Breakout, ma presenta una vernice e finiture ancora più importanti, e le classiche ruote da 456 mm lavorate a macchina e coperte da pneumatici di grosse dimensioni (240 e 160 su cerchi da 18''). Anche per lei classico display analogico, che però stavolta trova posto nella parte alta del serbatoio e non sul manubrio. 315 kg in ordine di marcia e un prezzo di 27.200 euro.

Harley-Davidson Fat Boy 2025

È la più semplice ed economica della famiglia Cruiser. Adotta, anche lei, una nuova vernice e una nuova decorazione grafica, e si fa notare per lo stile bobber, per le ruote a razze (con cerchi da 16'' e 19'') e il manubrio alto. In questo caso il peso si ferma sui 293 kg e il prezzo parte da 17.900 euro.

Harley-Davidson Street Bob 2025

