Harley-Davidson presenta le Pan America 1250 2026: le novità

Harley-Davidson Pan America si evolve al model year 2026. Scopriamola nelle sue due declinazioni, Pan America 1250 Special e Pan America 1250 ST.

Harley-Davidson Pan America 1250 Special e Pan America 1250 ST 2026: novità

Anche le Pan America 1250 2026, come la gamma Cruiser e quella Grand American Touring con Street Glide e Road Glide, si aggiornano ma cambiano davvero poco. Per le due moto da avventura, nuove alette sui carter motore – il solito Revolution Max da 150 CV e 125 Nm, 127 Nm per la ST – mentre vengono confermate le sospensioni semi-attive (190 mm di escursione per la Special e 171 mm per la ST). Qualche numero per le due moto della gamma Adventure Touring: la ST ha un peso di 246 kg, mentre la Special di 263 kg (in ordine di marcia), con l'altezza sella rispettivamente a quota 825 e 850 mm (i cerchi sono da 17'' per la prima, da 19'' e 17'' per la seconda). A cambiare sono i colori, con Pan America 1250 Special 2026 che si tinge di Blook Orange e aggiorna le colorazioni Vivid Black e Dark Billiard Gray (scompare la Blue Burst). In compenso la Pan America 1250 ST 2026, oltre al Vivid Black e al Dark Billiard Gray, guadagna il Blue Burst (perdendo il Brilliant Red). Non ancora ufficializzati i prezzi dei modelli 2026, con i model year 2025 a partire da 20.500 euro ST e 20.900 euro per la Special.

Pubblicato da Michele Perrino, 06/11/2025