Harley-Davidson svela la gamma Cruiser 2026: dalla Low Rider alla Heritage Classic

Harley-Davidson Low Rider, Fat Boy, Breakout, Street Bob ed Heritage Classic si aggiornano al model year 2026: le novità

Anche la gamma Cruiser di Harley-Davidson – che racchiude Low Rider S, Low Rider ST, Heritage Classic, Breakout, Fat Boy e Street Bob – si presenta in modalità 2026. Scopriamo novità e caratteristiche nel video.

Harley-Davidson Cruiser 2026: colori e novità

Per Low Rider S, Low Rider ST, Heritage Classic, Breakout, Fat Boy e Street Bob 2026 sono confermate le caratteristiche generali, con Heritage Classic e Street Bob – qui trovate la prova di Danilo – che utilizzano la versione del Milwaukee-Eight 117 Classic da 91 CV e 156 Nm, Fat Boy e Breakout con la specifica ''Custom'' da 103 CV e 168 Nm, mentre le più veloci Low Rider e Low Rider ST in ''Output'' arrivano a 114 CV e 173 Nm. La novità dei modelli 2026 è che le luci diurne sono integrate negli indicatori di direzione, ma arrivano anche nuovi colori. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito di Harley-Davidson, cliccando qui.

