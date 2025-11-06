Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026: le novità

Harley-Davidson mostra Street Glide e Road Glide 2026, le moto iconiche della gamma Grand American Touring. Scopriamo le novità nel video.

Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026

Street Glide e Road Glide 2026 sono confermate nella tecnica, a partire dal motore Milwaukee-Eight 117 da 105 CV e 175 Nm (qui la prova di Street e Road 2024). Per le nuove Street Glide e Road Glide 2026 arriva una nuova gamma di colori: Blood Orange, Purple Abyss, Aurora Blue Denim, Olive Steel Metallic e il Teal Thunder (nelle due varianti con motore cromato o dark). I prezzi non sono stati ancora confermati: quelli dei model year 2025, partono da 32.900 euro. Per maggiori informazioni potete visitare, cliccando qui, il sito Harley-Davidson.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 06/11/2025