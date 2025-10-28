Nuove Harley-Davidson 2026 in arrivo, le prime verranno presentate presto

Harley-Davidson stuzzica la fantasia dei suoi fan anticipando con un reel su Instagram le prime novità in arrivo per il 2026, molto probabilmente saranno loro le protagoniste sullo stand aEICMA 2025.

Le prime 3 in arrivo, ma ce ne saranno delle altre

Il video gioca con il ''vedo/non vedo'', tra silhouette e dettagli, colori e luci. Insomma, qualche indizio c'è: si riconoscono una Street Glide, una Low Rider ST e quella che potrebbe sembrare una Nightster, porta d'accesso al mondo Harley moderno che probabilmente non ha riscosso il successo auspicato. Per scoprire tutte le novità nel dettaglio tornate sulle nostre pagine il 4 novembre, oltre a loro troverete anche tutte le altre novità presenti a EICMA. Attenzione, questo sarà solo il primo capitolo, come affermato dal costruttore, altre novità 2026 verranno svelate nel corso dell'anno.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 28/10/2025