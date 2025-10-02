Mercato moto settembre 2025: + 11,1%. Le moto e gli scooter più venduti

È un settembre caldo quello del mercato moto che, dopo la flessione del mese di agosto, torna con segno positivo a +11,1%. Scopriamo i dati dei segmenti e le classifiche con le moto e gli scooter più venduti.
Mercato moto settembre 2025: i dati
La crescita complessiva a doppia cifra, +11,13%, porta con sé 30.658 veicoli messi in strada. Gli artefici di questa grande performance sono gli scooter: per gli automatici +24,05% e 18.329 unità vendute rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le moto restano sostanzialmente in parità rispetto al settembre 2024 con un -1,26% – 140 i pezzi in meno – e 10.997 mezzi targati. È ancora blu profondo per i ciclomotori, invece: -20,53 punti percentuali e 1.332 unità.
Mercato moto 2025: i primi 9 mesi
Grazie all'ottimo risultato di settembre, il cumulato 2025 si attesta a -2,42% sull’anno precedente, con 293.137 nuovi veicoli. Sono ancora una volta gli scooter a trainare il carro, con +8,74% e 167.339 unità vendute; le moto a -12,84% e 115.052 mezzi e i ciclomotori, fanalino di coda, fanno segnare -25,89% con 10.746 pezzi.
Mercato 2025: moto e scooter elettrici
Anche tra i due ruote a batterie sono gli scooter a far sorridere. A settembre, infatti, torna il segno più dopo 3 mesi in terreno negativo: +5,04% per 833 unità vendute, con gli scooter che registrano +8,52% e 484 mezzi messi in strada. Guardando i dati da inizio anno, tuttavia, rimane negativo il bilancio del cumulato, che si attesta al -14,61% con 6.919 unità.
Mercato moto settembre 2025: le più vendute
Nel nono mese dell'anno il mercato moto ci regala l'ennesima sorpresa. Si tratta della scalata di Honda XL750 Transalp che, dopo aver preso il 3° posto lo scorso mese, scalza la BMW R 1300 GS Adventure e conquista – per 2 soli pezzi – il 2° gradino del podio. Dal 4° posto in giù tutto uguale, o quasi. La classifica dal 2° al 6° è corta, in circa 200 unità ci sono Tracer 7, MT-07 e Africa Twin che possono giocarsi ancora le posizioni che contano. Al 7° posto la 450MT è la prima delle ''piccole'', sotto i 500 cc (la ricetta della ''moto perfetta''? Ve ne ho parlato qui). In Top 10, tuttavia, qualcosa cambia: dopo la Multistrada V4 all'8° posto, infatti, arriva TRK 702, che scalza la Kawasaki Z900, ora al 10°. La regina per il momento resta sempre lei, BMW R 1300 GS, ma potrà dormire sonni tranquilli?
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Totale Gen-Sett 2025
|1
|BMW
|R 1300 GS
|ADVENTURE OFF
|3.321
|2
|HONDA
|XL 750 TRANSALP
|ADVENTURE ON
|2.563
|3
|BMW
|R 1300 GS ADVENTURE
|ADVENTURE OFF
|2.561
|4
|YAMAHA
|TRACER 9
|TURISMO
|2.499
|5
|YAMAHA
|MT-07
|NAKED
|2.427
|6
|HONDA
|AFRICA TWIN
|ADVENTURE OFF
|2.344
|7
|CFMOTO
|450MT
|ADVENTURE OFF
|2.152
|8
|DUCATI
|MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S
|TURISMO
|1.995
|9
|BENELLI
|TRK 702 / TRK 702 X
|ADVENTURE ON
|1.890
|10
|KAWASAKI
|Z 900
|NAKED
|1.866
|11
|YAMAHA
|TENERE 700
|ADVENTURE OFF
|1.856
|12
|VOGE
|BRIVIDO 125R
|NAKED
|1.686
|13
|HONDA
|NC 750 X
|ADVENTURE ON
|1.658
|14
|YAMAHA
|MT-09
|NAKED
|1.645
|15
|HONDA
|GB350S
|CLASSIC
|1.482
|16
|VOGE
|VALICO 625DSX
|ADVENTURE ON
|1.287
|17
|VOGE
|VALICO 900DSX
|ADVENTURE ON
|1.248
|18
|KAWASAKI
|VERSYS 650
|TURISMO
|1.245
|19
|KAWASAKI
|Z 650
|NAKED
|1.197
|20
|VOGE
|VALICO 525DSX
|ADVENTURE ON
|1.168
|21
|CFMOTO
|800MT
|ADVENTURE ON
|1.150
|22
|MOTO GUZZI
|V7
|CLASSIC
|1.121
|23
|HONDA
|CB 1000 HORNET
|NAKED
|1.118
|24
|HONDA
|CB 750 HORNET
|NAKED
|1.019
|25
|ROYAL ENFIELD
|GUERRILLA 450
|CLASSIC
|997
|26
|ROYAL ENFIELD
|HIMALAYAN 452
|ADVENTURE OFF
|968
|27
|DUCATI
|SCRAMBLER 800
|CLASSIC
|958
|28
|DUCATI
|MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S
|TURISMO
|949
|29
|MOTO MORINI
|X-CAPE 700
|ADVENTURE ON
|914
|30
|BMW
|F 900 XR
|ADVENTURE ON
|882
|Fonte dati: MIT
|Elaborato da UNRAE per ANCMA
Mercato moto settembre 2025: gli scooter più venduti
Il mercato scooter ha un re incontrastato, si chiama Honda SH125 e nessuno può impensierirlo. Il podio, tutto Honda, vede infatti SH350 al 2° posto – a oltre 6.000 pezzi dal 125 – e SH150 al 3°. Tutto sostanzialmente stabile dal 4° al 10° posto: a difendere il podio ci pensa il muscoloso X-ADV, mentre Piaggio Liberty 125 è il primo degli italiani, al 5° posto a meno di 500 unità. Kymco People 125 S e Honda ADV350 occupano rispettivamente il 6° e 7° posto, con Voge Sfida SR16 che dà una spallata a TMax e conquista l'8°. Il maxi Yamaha va così a braccetto con XMax 300 – recentemente protagonista del confronto con Forza 350 – che chiude la Top10.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Totale Gen-Sett 2025
|1
|HONDA ITALIA
|SH 125
|SCOOTER
|16.149
|2
|HONDA ITALIA
|SH 350
|SCOOTER
|9.851
|3
|HONDA ITALIA
|SH 150
|SCOOTER
|8.561
|4
|HONDA
|X-ADV 750
|SCOOTER
|6.933
|5
|PIAGGIO
|LIBERTY 125 ABS
|SCOOTER
|6.493
|6
|KYMCO
|PEOPLE S 125
|SCOOTER
|5.508
|7
|HONDA ITALIA
|ADV 350
|SCOOTER
|5.225
|8
|VOGE
|SFIDA SR16
|SCOOTER
|4.622
|9
|YAMAHA
|TMAX
|SCOOTER
|4.558
|10
|YAMAHA
|XMAX 300
|SCOOTER
|4.450
|11
|KYMCO
|AGILITY 125 S
|SCOOTER
|4.331
|12
|SYM
|SYMPHONY 125
|SCOOTER
|3.649
|13
|PIAGGIO
|VESPA PRIMAVERA 125
|SCOOTER
|3.558
|14
|PIAGGIO
|VESPA GTS 310
|SCOOTER
|3.385
|15
|HONDA
|FORZA 350
|SCOOTER
|3.308
|16
|PIAGGIO
|MEDLEY 125
|SCOOTER
|3.023
|17
|HONDA
|SH MODE 125
|SCOOTER
|2.990
|18
|PIAGGIO
|BEVERLY 310 HPE
|SCOOTER
|2.809
|19
|PIAGGIO
|BEVERLY 400
|SCOOTER
|2.738
|20
|ZONTES
|ZT368T-G
|SCOOTER
|2.591
|21
|YAMAHA
|NMAX 125
|SCOOTER
|2.532
|22
|SYM
|SYMPHONY 125 ST
|SCOOTER
|2.252
|23
|SYM
|SYMPHONY 125 SR
|SCOOTER
|2.184
|24
|SYM
|SYMPHONY 200 ST
|SCOOTER
|1.968
|25
|KYMCO
|AGILITY 125 R16
|SCOOTER
|1.950
|26
|SYM
|ADX 300
|SCOOTER
|1.941
|27
|VOGE
|SFIDA SR1 ADV
|SCOOTER
|1.746
|28
|PIAGGIO
|MEDLEY 200
|SCOOTER
|1.558
|29
|KYMCO
|PEOPLE S 200
|SCOOTER
|1.326
|30
|QJ MOTOR
|SQ16
|SCOOTER
|1.319
|Fonte dati: MIT
|Elaborato da UNRAE per ANCMA