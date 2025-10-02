Mercato moto

Mercato moto settembre 2025: + 11,1%. Le moto e gli scooter più venduti

Avatar di Michele Perrino, il 02/10/25

10 minuti fa - A settembre +11,1%, ma sono gli scooter a "volare". I dati del mercato moto

Torna il segno positivo al mercato moto di settembre, con +11,1% e un'incoraggiante performance degli scooter. Le classifiche

È un settembre caldo quello del mercato moto che, dopo la flessione del mese di agosto, torna con segno positivo a +11,1%. Scopriamo i dati dei segmenti e le classifiche con le moto e gli scooter più venduti.

Mercato moto settembre 2025: i dati

La crescita complessiva a doppia cifra, +11,13%, porta con sé 30.658 veicoli messi in strada. Gli artefici di questa grande performance sono gli scooter: per gli automatici +24,05% e 18.329 unità vendute rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le moto restano sostanzialmente in parità rispetto al settembre 2024 con un -1,26% – 140 i pezzi in meno – e 10.997 mezzi targati. È ancora blu profondo per i ciclomotori, invece: -20,53 punti percentuali e 1.332 unità.

Mercato moto 2025: i primi 9 mesi

Honda SH350i 2025

Grazie all'ottimo risultato di settembre, il cumulato 2025 si attesta a -2,42% sull’anno precedente, con 293.137 nuovi veicoli. Sono ancora una volta gli scooter a trainare il carro, con +8,74% e 167.339 unità vendute; le moto a -12,84% e 115.052 mezzi e i ciclomotori, fanalino di coda, fanno segnare -25,89% con 10.746 pezzi.

Mercato 2025: moto e scooter elettrici

Anche tra i due ruote a batterie sono gli scooter a far sorridere. A settembre, infatti, torna il segno più dopo 3 mesi in terreno negativo: +5,04% per 833 unità vendute, con gli scooter che registrano +8,52% e 484 mezzi messi in strada. Guardando i dati da inizio anno, tuttavia, rimane negativo il bilancio del cumulato, che si attesta al -14,61% con 6.919 unità.

Mercato moto settembre 2025: le più vendute

Nel nono mese dell'anno il mercato moto ci regala l'ennesima sorpresa. Si tratta della scalata di Honda XL750 Transalp che, dopo aver preso il 3° posto lo scorso mese, scalza la BMW R 1300 GS Adventure e conquista – per 2 soli pezzi – il 2° gradino del podio. Dal 4° posto in giù tutto uguale, o quasi. La classifica dal 2° al 6° è corta, in circa 200 unità ci sono Tracer 7, MT-07 e Africa Twin che possono giocarsi ancora le posizioni che contano. Al 7° posto la 450MT è la prima delle ''piccole'', sotto i 500 cc (la ricetta della ''moto perfetta''? Ve ne ho parlato qui). In Top 10, tuttavia, qualcosa cambia: dopo la Multistrada V4 all'8° posto, infatti, arriva TRK 702, che scalza la Kawasaki Z900, ora al 10°. La regina per il momento resta sempre lei, BMW R 1300 GS, ma potrà dormire sonni tranquilli?

RankMarcaModelloSegmentoTotale Gen-Sett 2025
1BMWR 1300 GSADVENTURE OFF3.321
2HONDAXL 750 TRANSALPADVENTURE ON2.563
3BMWR 1300 GS ADVENTUREADVENTURE OFF2.561
4YAMAHATRACER 9TURISMO2.499
5YAMAHAMT-07NAKED2.427
6HONDAAFRICA TWINADVENTURE OFF2.344
7CFMOTO450MTADVENTURE OFF2.152
8DUCATIMULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 STURISMO1.995
9BENELLITRK 702 / TRK 702 XADVENTURE ON1.890
10KAWASAKIZ 900NAKED1.866
11YAMAHATENERE 700ADVENTURE OFF1.856
12VOGEBRIVIDO 125RNAKED1.686
13HONDANC 750 XADVENTURE ON1.658
14YAMAHAMT-09NAKED1.645
15HONDAGB350SCLASSIC1.482
16VOGEVALICO 625DSXADVENTURE ON1.287
17VOGEVALICO 900DSXADVENTURE ON1.248
18KAWASAKIVERSYS 650TURISMO1.245
19KAWASAKIZ 650NAKED1.197
20VOGEVALICO 525DSXADVENTURE ON1.168
21CFMOTO800MTADVENTURE ON1.150
22MOTO GUZZIV7CLASSIC1.121
23HONDACB 1000 HORNETNAKED1.118
24HONDACB 750 HORNETNAKED1.019
25ROYAL ENFIELDGUERRILLA 450CLASSIC997
26ROYAL ENFIELDHIMALAYAN 452ADVENTURE OFF968
27DUCATISCRAMBLER 800CLASSIC958
28DUCATIMULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2STURISMO949
29MOTO MORINIX-CAPE 700ADVENTURE ON914
30BMWF 900 XRADVENTURE ON882
 
Fonte dati: MIT
Elaborato da UNRAE per ANCMA

Mercato moto settembre 2025: gli scooter più venduti 

Il mercato scooter ha un re incontrastato, si chiama Honda SH125 e nessuno può impensierirlo. Il podio, tutto Honda, vede infatti SH350 al 2° posto – a oltre 6.000 pezzi dal 125 – e SH150 al 3°. Tutto sostanzialmente stabile dal 4° al 10° posto: a difendere il podio ci pensa il muscoloso X-ADV, mentre Piaggio Liberty 125 è il primo degli italiani, al 5° posto a meno di 500 unità. Kymco People 125 S e Honda ADV350 occupano rispettivamente il 6° e 7° posto, con Voge Sfida SR16 che dà una spallata a TMax e conquista l'8°. Il maxi Yamaha va così a braccetto con XMax 300 – recentemente protagonista del confronto con Forza 350 – che chiude la Top10.

RankMarcaModelloSegmentoTotale Gen-Sett 2025
1HONDA ITALIASH 125SCOOTER16.149
2HONDA ITALIASH 350SCOOTER9.851
3HONDA ITALIASH 150SCOOTER8.561
4HONDAX-ADV 750SCOOTER6.933
5PIAGGIOLIBERTY 125 ABSSCOOTER6.493
6KYMCOPEOPLE S 125SCOOTER5.508
7HONDA ITALIAADV 350SCOOTER5.225
8VOGESFIDA SR16SCOOTER4.622
9YAMAHATMAXSCOOTER4.558
10YAMAHAXMAX 300SCOOTER4.450
11KYMCOAGILITY 125 SSCOOTER4.331
12SYMSYMPHONY 125SCOOTER3.649
13PIAGGIOVESPA PRIMAVERA 125SCOOTER3.558
14PIAGGIOVESPA GTS 310SCOOTER3.385
15HONDAFORZA 350SCOOTER3.308
16PIAGGIOMEDLEY 125SCOOTER3.023
17HONDASH MODE 125SCOOTER2.990
18PIAGGIOBEVERLY 310 HPESCOOTER2.809
19PIAGGIOBEVERLY 400SCOOTER2.738
20ZONTESZT368T-GSCOOTER2.591
21YAMAHANMAX 125SCOOTER2.532
22SYMSYMPHONY 125 STSCOOTER2.252
23SYMSYMPHONY 125 SRSCOOTER2.184
24SYMSYMPHONY 200 STSCOOTER1.968
25KYMCOAGILITY 125 R16SCOOTER1.950
26SYMADX 300SCOOTER1.941
27VOGESFIDA SR1 ADVSCOOTER1.746
28PIAGGIOMEDLEY 200SCOOTER1.558
29KYMCOPEOPLE S 200SCOOTER1.326
30QJ MOTORSQ16SCOOTER1.319
 
Fonte dati: MIT
Elaborato da UNRAE per ANCMA
VEDI ANCHE
QJ SRK 800 RR: la prova in pista della sportiva cinese
QJ SRK 800 RR: ha quel che serve per divertire in pista? La prova
Ducati DesertX V2 2026: novità, motore, foto spia
Ducati DesertX V2 2026: altra novità in vista a Borgo Panigale (foto spia)
Sfida tra Z1100, Hornet 1000 e GSX-S1000
Kawasaki Z1100 2026, il confronto con le rivali "supermedie": Honda CB1000 Hornet e Suzuki GSX-S1000 Evo
Pubblicato da Michele Perrino, 02/10/2025
Tags
mercato motoMoto più venduteScooter più venduti
Vedi anche