Norton: c'è aria di novità. Ecco la prossima moto (e quando arriva)

Norton è pronta per lanciare una nuova moto. Se sia la volta buona o meno – visti le numerose problematiche, il fallimento e l'acquisto da parte di TVS – non è dato saperlo, ma sul sito della Casa inglese parlano di ''rinascita'', mentre le foto spia mostrano una nuova moto in arrivo...

Norton V4 2026: come sarà

Su Instagram il post recita ''La rinascita di Norton! Inizia una nuova era''. Con tutta probabilità l'immagine riporta il codino di quella che sarà la nuova V4 2026, la supersportiva di Norton, avvistata in questi giorni su strada durante alcuni test (foto sopra). Come si evince dall'immagine pubblicata dai colleghi di Visordown, la nuova V4 appare differente dall'attuale V4SV: l'anteriore diventa più appuntito e i fari tondi lasciano spazio a due proiettori tondi abbinati a una firma luminosa a LED sotto di essi. La nuova V4 dovrebbe mantenere il tradizionale forcellone monobraccio, abbinato a sospensioni pluriregolabili di alta qualità e pinze freno Brembo Hypure.

Norton V4 2026: quando arriva

Il sito Norton parla chiaro, c'è un timer che scorre e il conto alla rovescia si chiuderà il 4 novembre prossimo, data in cui inizia EICMA 2025. Dobbiamo aspettarci quindi le grandi novità Norton svelate il prossimo novembre alla Fiera di Milano, occasione nella quale ci aspettiamo di conoscere la nuova V4 2026 e, magari, altre moto della gamma.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 21/07/2025