Nuova Norton Commando 961: l'icona torna a vivere. Il prezzo

Vera e propria bandiera del Marchio, la Commando 961 torna a vivere in una versione rinnovata. La leggenda di Norton Motorcycles – vittima delle altalenanti sorti dell'Azienda in questi anni – sembra pronta a farsi largo sul mercato. Due versioni, CR e SP – Café Racer e Sport – e il solito fascino che la contraddistingue da sempre.

Norton Commando 961 2023

DI UNA VOLTA Linee e stile sono del passato – faro tondo, serbatoio a goccia, cerchi a raggi da 17'' e tante cromature – così come, per certi versi, il motore, un bicilindrico parallelo da 961 cc raffreddato ad aria accoppiato a un cambio a 5 rapporti: il propulsore è capace di circa 78 CV a 7.250 giri/min per 81 Nm a 6.300 giri/min. Il telaio, saldato MIG e TIG è realizzato da Norton: il peso della Commando 961 è di ben 230 kg a secco, con l'interasse però contenuto in 1.400 mm (inferiore a quello di un Ducati Monster, tanto per dirne una). La strumentazione è quasi completamente analogica: all'infuori di un mini display interno al quadrante sinistro, infatti, ci sono solo contakm e contagiri.

MODERNA AL MASSIMO Il resto della ciclistica, però, è un trionfo di modernità: le sospensioni completamente regolabili sono marchiate Öhlins, una forcella da 43 mm davanti e una coppia di ammortizzatori al posteriore. Allo stesso modo l'impianto frenante Brembo vede all'anteriore una coppia di dischi flottanti da 320 mm morsi da pinze a 4 pistoncini ad attacco radiale, dietro un disco da 240 mm con pinza a 2 pistoncini.

Nuova Norton Commando 961

DISPONIBILITÀ, VERSIONI E PREZZI La nuova Norton Commando 961 è in vendita – attualmente solo nel Regno Unito – nelle 2 differenti versioni Sport e Café Racer – la prima con manubrio alto, la seconda con i semimanubri – in 2 colorazioni, la nera Matrix Black o l'argentata Manx Platinum. Per chi gradisse il dark, tuttavia, la Sport è disponibile anche in look total black, con l'aggiunta dei cerchi neri. Il prezzo parte dall'equivalente di 19.129 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/10/2022