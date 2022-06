Arriva la Norton V4SV, dicono: è la volta buona per la superbike da sogno?

Mitica, ma non fortunatissima: è dal 2020 che si parla di un ritorno sulle strade delle moto marchiate Norton, una Casa motociclistica inglese famosissima, che proprio prima della pandemia era passata di mano, finendo sotto TVS Motor Company, ma che poi non aveva prodotto più niente di concreto. Ora però sembra che le cose stiano cambiando, visto che Norton Motorcycles ha aperto gli ordini per la superbike V4SV. Che sia questa la volta buona?

Norton V4SV, il telaio è saldato e lucidato a mano

COSTA UN BOTTO ''Abbiamo fatto passi da gigante dal subentro di TVS poco più di due anni fa'', dice Robert Hentschell, Amministratore Delegato di Norton, che con la V4SV punta alla fascia più alta del mercato, chiedendo un prezzo di 44.000 sterline: pari a 51.000 euro, al cambio attuale. Ma che cos'ha la Norton S4VS per guardare mostri sacri come Ducati dall'alto in basso, sul podio virtuale dei prezzi di vendita?

Norton V4SV, la piastra di sterzo con le sospensioni regolabili

FATTA A MANO Serbatoio e carrozzeria sono in fibra di carbonio, mentre telaio e forcellone sono in alluminio: saldati e lucidati a mano, con sospensioni completamente regolabili, freni Brembo e gran parte della componentistica ricavata dal pieno. Il motore è un V4 di 1.200 cc, accreditato di oltre 187 CV a 12.500 giri e 125 Nm di coppia a 9.000 giri. Il quadro strumenti è digitale, con uno schermo TFT da 6 pollici, e la dotazione elettronica prevede tre diversi riding mode, quickshifter, sistema keyless e piattaforma inerziale per consentire un controllo di trazione sensibile all'angolo di piega.

Norton V4SV, motore V4 da 1.200 cc e freni Brembo

ORDINI ARRETRATI Due le colorazioni: Carbon e Manx Silver, con la Silver dotata di cerchi forgiati in alluminio firmati OZ Racing e la carbon che propone una finitura con la fibra di carbonio a vista, abbinata a leggerissimi cerchi in fibra di carbonio prodotti dalla BST. Bella è bellissima, con un desing che strizza l'occhio alle supersportive classiche, e la Casa promette anche che sarà una moto come nessun'altra: emozionantissima, con il contributo di una rapportatura corta su misura per l'uso stradale. Chi fosse interessato può prenotarsi sul sito di Norton Motorcycles, ma va sottolineato che la lista d'attesa vede già in coda tutti coloro che avevano ordinato la moto prima dell'acquisizione da parte di TVS. E che la stanno ancora aspettando.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/06/2022