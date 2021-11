Novità moto 2022

La Norton V4SS fa l'inchino e saluta il pubblico. Al suo posto ecco la nuova V4SV, evoluzione della supersportiva inglese che va controtendenza, con un calo delle prestazioni e un aumento del peso. Niente di che stupirsi, in realtà, perché la cavalleria va comunque ben oltre il necessario e poi, una moto così, fa dello stile e della dotazione al top il suo fiore all'occhiello. Come a dire che con uno stile di moto così non è poi necessario essere anche i più veloci.

COSA CAMBIA Non è un caso che Norton abbia definito la V4SV come ''la superbike britannica più lussuosa mai creata''. Anche se dal Regno Unito dicono che si tratti di una ''moto nuova e riprogettata'' la nuova supersportiva inglese sembra molto simile alla progenitrice V4SS: telaio in alluminio lucidato a specchio, carene in carbonio, pinze Brembo monoblocco con dischi da 330 mm e sospensioni Ohlins. Anche il V4 sembra il solito, ma come dicevo è stato addomesticato. La potenza massima scende da 200 a 185 CV e viene raggiunta a 12.500 giri/min, mentre la coppia passa da 130 a 125 Nm, ma il picco viene raggiunto 1.000 giri più in basso rispetto a prima, a quota 9.000 giri/min. Il peso della Norton V4SV è di 193 kg a secco.

DOTAZIONE DI LIVELLO Per restare al top, oltre a tutte le sciccherie di cui sopra, sulla Norton V4SV troviamo anche sistema keyless, display TFT da 6'' – più piccolo di 1'' rispetto al precedente – e telecamera posteriore. Le colorazioni disponibili sono 2, Manx Silver e Carbon. La prima è quella con livrea argento e bandiera inglese, dotata di sottopancia in fibra di carbonio e cerchi in alluminio forgiato Red Oz, mentre la seconda, dal look total black, può contare su una dotazione full carbon, dalle carene ai cerchi BST. Prezzi? Norton non ha ancora annunciato le cifre in ballo per la nuova V4SV, ma con la V4RR che si attestava a oltre 38.000 euro e la V4SS a 59.000... Se CV e Nm son scesi, niente lascia intendere che il prezzo farà altrettanto.