SI RIPARTE Norton sta tornando. La notizia è che, dopo quasi 12 mesi di inattività, la produzione sta per ripartire. Continuano, quindi, le buone nuove dopo che la proprietà indiana TVS ha deciso di tener fede agli impegni, rispettando gli ordini dei clienti precedenti al quasi fallimento

LAVORO SILENZIOSO Da aprile, quando TVS ha acquistato Norton per 16 milioni di sterline, è stato un gran da fare per rimettere in piedi il Marchio. E ora si riparte con una moto emblematica, la Commando: ''Le prime moto ad essere costruite saranno 40 Commando'', ha affermato John Russell, CEO dell'Azienda. ''Abbiamo alcuni ordini dei clienti precedenti e probabilmente ce ne saranno altri. È una moto che la gente ama''.

NUOVO STABILIMENTO Per la nuova avventura Norton ha scelto la cittadina di Solihull, a sud di Birmingham: è lì che saranno costruite le moto in futuro. ''Vogliamo passare da un'industria artigianale a essere un produttore di motociclette credibile. Abbiamo aperto una fabbrica provvisoria a Solihull e ora stiamo impostando le linee di produzione. Anche se è temporanea - probabilmente per i prossimi 4-5 anni - sarà probabilmente la migliore struttura che Norton abbia mai avuto'', ha dichiarato il CEO.

E DOPO LA COMMANDO... Una volta portati a termine gli ordini della Commando sarà la volta prima della superbike Norton, la V4 RR, poi della scrambler Atlas. E dopo? John Russel ha le idee chiare: ''Questo dovrebbe impegnarci per i prossimi 18 mesi, poi inizieremo a cercare nuove opportunità. Vogliamo che Norton sia un brand tipicamente britannico. Sicuro di sé, robusto, un'Aston Martin piuttosto che una Ferrari. Vogliamo che ci sia sostanza e non ci limiteremo ad attaccare Union Jack (la bandiera inglese, ndr) ovunque. Vogliamo realizzare ottimi prodotti che saranno fabbricati in Gran Bretagna. Ma non compreremo sempre parti britanniche: l'industria motociclistica è multinazionale e non è sempre possibile ottenere la migliore tecnologia nel Regno Unito''.

UN CALOROSO AFFETTO Nonostante il quasi fallimento e la delicata situazione legata al Covid, Russell è rimasto sbalordito dalla reazione positiva che ha ricevuto da fornitori, dipendenti e persino clienti. ''L'ottimismo e la fiducia sono state sbalorditive. La buona volontà esiste ancora e TVS è stata accolta calorosamente. Fare tutto da remoto è stato difficile. Abbiamo ricevuto un enorme sostegno dall'India, è stato impressionante come tutti si siano adattati. Ci ha solo rallentato un po'. TVS ha mantenuto 55 dipendenti di Norton, mentre alcuni sono stati licenziati in quanto la produzione è stata interrotta per un periodo, ma anche su questo Russel è ottimista: ''Ovviamente non siamo stati in grado di produrre nulla per un po'. Ma li stiamo riprendendo ora - gli operai, ndr - e abbiamo quasi 100 dipendenti. Potrebbero salire a 200 nel prossimo anno''. Forza, Norton!