NUOVA VITA Era lo scorso dicembre quando vi avevamo dato la notizia della ripartenza della produzione in Norton. Le cose sembrano andar sempre meglio nel Regno Unito e ora la storica Casa inglese si è trasferita nella nuova sede acquistata da TVS a Solihull, vicino Birmingham. Torna a splendere la luce?

LA PRODUZIONE La nuova sede rappresenta un gran passo in avanti per Norton: a dirlo è stato lo stesso CEO, John Russel, che ha ammesso come il nuovo stabilimento sia moderno e dotato dei macchinari necessari a portare la produzione a 8.000 moto l'anno. Tra queste ci saranno Commando e V4SS.

IN CRESCITA I dipendenti – ha detto Russel – sono 110 e TVS sta facendo tutto il necessario per portare avanti le cose nel migliore dei modi e riportare Norton là dove merita. Poco più di un anno fa le cose si stavano mettendo piuttosto male per il Marchio di Birmingham, ma ora, nonostante una pandemia, la luce in fondo al tunnel appare qualcosa di consistente.