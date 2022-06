Norton: dopo la V4SV è la volta della nuova Commando 961. Le foto

Solo pochi giorni fa la notizia dell'apertura degli ordini della nuova V4SV, la superbike Norton che si piazza nell'olimpo – fosse anche solo per il prezzo d'acquisto – delle supersportive stradali. Ora però la Casa inglese – di cui è proprietario il colosso indiano TVS –lancia un nuovo grido: il nome è quello della nuova Commando 961.

COM'È FATTA Sul sito internet di Norton poche immagini e nessuna informazione rilevante. ''La nuova Commando 961 in arrivo'' recita il testo, mentre tramite un form è possibile inserire i propri dati per essere ricontattati. L'immagine dall'alto mostra una moto dalla silhouette filante e dallo stile classico: faro tondo, quadro strumenti con 2 quadranti, sella ricamata e codino monoposto con faro integrato (ma una foto, qui sotto, mostra il codino nero al quale è abbinata la sella del passeggero), mentre due scarichi, uno per lato, si stagliano lungo la sagoma. Il colore infine, il classico grigio Norton, ben si abbina ai foderi forcella color oro che dovrebbero essere Ohlins, così come la coppia di ammortizzatori posteriori.

Norton Commando 961: una foto del codino

PREZZO? Un po' come per tutto il resto dei dettagli, al momento anche il prezzo della nuova Norton Commando 961 è sconosciuto. L'esclusività del Marchio è nota e i prezzi non saranno da meno: non arriverà ai 51.000 Euro della cugina V4SV, ma è improbabile che possa scendere al di sotto dei 25.000 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/06/2022