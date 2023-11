Aste Bolaffi: Norton Manx, Laverda 1000 e altri cimeli in vendita

Oltre cento veicoli a due ruote sono protagonisti dell'Asta Bolaffi di Torino. Ciclomotori, scooter e moto di ogni epoca andranno all'asta il 28 Novembre alle 16: scopriamo quali sono i modelli più interessanti e a quale prezzo sono proposti.

LE MOTO Tra gli esemplari più prestigiosi dell'asta Bolaffi troviamo una Norton Manx 40 M Garden Gate, moto che che deve il suo nome alla storica competizione che si svolge, da oltre un secolo, sul tracciato stradale dell'Isola di Man. L’esemplare proposto da Bolaffi, estremamente raro, è uscito dallo stabilimento londinese in Bracebridge Street il 9 maggio del 1947. A seguito di un guasto meccanico al Tourist Trophy il motore venne riparato e messo a punto da Ray Petty, uno tra i migliori e più qualificati preparatori Norton mai esistiti. La moto inglese parte da una base d’asta di 25.000 euro. Tra le giapponesi si segnalano la Kawasaki Mach III 500 del 1971 e la sua evoluzione, la Kawasaki Mach IV 750 del 1972. Motore tricilindrico a 2 tempi, vero e proprio emblema delle moto del Sol Levante. La base d’asta per queste due moto è di 10.000 e 14.000 euro. Torniamo in Italia per la Laverda 1000 del 1973, moto con motore 3 cilindri a 4 tempi, appartenente alla prima serie: per lei base d'asta di 15.000 euro.

Kawasaki: la Mach IV del 1972 all'asta Bolaffi

L'ICONA Rimaniamo in Italia per parlare della due ruote più iconica di tutte, la Vespa. Quella all'asta Bolaffi è una 150 VL2M prodotta dalla Piaggio nel 1955, soprannominata ''Struzzo'' per via del caratteristico fanale collocato sul manubrio tubolare. Si tratta di uno dei modelli più apprezzati della casa di Pontedera, il primo con cilindrata di 150 cc. Presentato alla fine del 1954, l’anno successivo permise all’azienda di raggiungere il traguardo del milione di scooter venduti. Parte da una base di 1.000 euro.

DOVE E QUANDO Questi sono solo alcuni dei modelli dell'asta Bolaffi del 28 novembre. I lotti saranno esposti al pubblico fino a martedì 28 Novembre (11-18, domenica esclusa), in due sedi: ciclomotori e scooter (lotti 1-37) in C.so Verona 34/D, mentre le motociclette (lotti 38-106) saranno presso il Lanificio di Torino, V.Bologna 220. Per maggiori informazioni potete visitare il sito Aste Bolaffi, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/11/2023