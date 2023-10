Cagiva Elefant 900 Paris-Dakar: all'asta un'esemplare originale che ha corso in Africa

Cagiva è un marchio che ha contribuito a fare la storia del motociclismo italiano e internazionale. La Casa varesina, fondata dai fratelli Claudio e Gianfranco Castiglioni ha raggiunto il suo massimo splendore a cavallo fra la fine degli anni Ottanta e il duemila, quando la produzione spaziava dai modelli stradali a quelli da fuoristrada, sia di serie sia da competizione. Il boom delle 125 a due tempi come la Mito fecero la fortuna della Cagiva, che ha potuto permettersi di partecipare anche al Campionato del Mondo Classe 500 con numerosi piloti di grido come Eddie Lawson e John Kocinski. E sebbene non abbiano ottenuto un successo travolgente, la loro partecipazione ha aumentato la visibilità del marchio a livello globale. Ma gli sforzi di Cagiva non si limitarono alle motociclette stradali; infatti, i risultati più preziosi sono stati raggiunti alla massacrante Parigi-Dakar, dove nel 1990 e 1994 ottenne la vittoria. E proprio una Cagiva Elefant 900 è all’asta da Bonhams (qui tutti i dettagli), anche se non si tratta di uno degli esemplari “ufficiali” con il mitico sponsor Lucky Strike, guidato dal pilota italiano Edi Orioli; tuttavia, si tratta di un esemplare del 1996 perfettamente conservato.

Cagiva Elefant 900 Paris-Dakar: il bicilindrico della moto che ha corso nel 1996UN ESEMPLARE CHE HA CORSO IN AFRICA Questa è la Cagiva Elefant guidata nel Rally Granada-Dakar del 1996 da Cyril Esquirol, pilota che detiene il record di vittorie in un’altra grande gara di rally come la Gilles Lalay Classic, considerata da molti la prova di resistenza più dura del mondo. La Cagiva Elefant è una motocicletta costruita anche in grande serie, ma si è rivelata un vero successo nelle gare di rally raid e, come accennato, ha vinto per ben due volte il Rally Parigi-Dakar. Questo esemplare è uno degli ultimi modelli originali rimasti in queste condizioni di conservazione. L’esemplare all’asta è un modello da corsa originale portato in gara dal pilota francese che sfortunatamente ha dovuto ritirarsi dopo aver subito un infortunio. Esquirol è stato uno dei più grandi corridori del suo tempo e questo incrementa il valore storico della Elefant 900 in vendita.

VEDI ANCHE

Cagiva Elefant 900 Paris-Dakar: il road-book con le indicazioni del tracciatoUN PROTOTIPO SOFISTICATO La moto ha un telaio con struttura portante in acciaio, un forcellone a sezione quadrata in alluminio e un bicilindrico a V Ducati 900SS modificato. Questo motore si è rivelato assai affidabile per tutte le competizioni raid e ha contribuito a rendere la moto italiana un modello particolarmente apprezzato tra gli appassionati di moto “adventure” vintage. Le sospensioni prevedono una forcella Marzocchi con steli da 45 mm e 290 mm di escursione e un monoammortizzatore Öhlins posteriore, che offre anch'esso 290 mm di escursione. La moto è equipaggiata con cerchio anteriore da 21 pollici e posteriore da 18 pollici e impianto frenante griffato Nissin con doppio disco anteriore e disco posteriore. Grazie all'utilizzo di alluminio e di alcune parti in fibra di carbonio per le sovrastrutture, il peso dichiarato è di soli 180 kg.

Cagiva Elefant 900 Paris-Dakar: la moto guidata da Cyril Esquirol è ben conservataPREZZO ABBORDABILE PER UN VERO APPASSIONATO La Cagiva Elefant 900 Esquirol è rimasta ferma per molti anni ma non ha subito un particolare degrado anche se sarà necessario un tagliando completo per riportarla in perfetta efficienza. Infine, essendo una moto da competizione, non viene fornita con documenti di registrazione. Il prezzo indicativo è fra 7.000 e 11.000 euro. Se siete appassionati dei moto rally di quegli anni, non resta che fare un’offerta!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/10/2023