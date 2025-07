In moto a oltre 640 km/h (400 mph): ci proverà a Bonneville l’ex campione di drag racing Chris Rivas

L’ex campione di Drag Racing Chris Rivas punta a entrare nella storia del motociclismo. Questo agosto tenterà di superare le 400 miglia orarie (643,7 km/h) al Bonneville Motorcycle Speed Trials, evento che si terrà dal 23 al 28 agosto nello Utah, sull'omonimo lago salato.

L’ex campione di Drag Racing Chris Rivas con la sua famiglia. Tenterà quest'anno di superare le 400 miglia orarie in moto

Cinquantasettenne, originario della Florida, Rivas sarà al comando del BUB Seven Streamliner, mezzo costruito dal veterano delle gare di velocità Denis Manning, dotato di motore V4 turbo di 3.000 cc e accreditato di 500 CV di potenza massima.

Dettaglio del motore e della ruota posteriore del BUB 7 Streamliner

L’attuale record motociclistico omologato dalla FIM è di 376,156 mph (605,7 km/h), stabilito da Rocky Robinson nel 2010 a bordo del Top Oil-Ack Attack streamliner, mezzo sovralimentato, dotato di due motori Suzuki Hayabusa molto elaborati, capace sulla carta di oltre 1.000 CV di potenza massima.

Il Top Oil-Ack Attack streamliner, attuale detentore del record di 376,156 mph (605,7 km/h)

Il Seven Streamliner di Manning ha detenuto il record in due occasioni precedenti, la più recente delle quali nel 2009, col pilota Chris Carr che raggiunse 367,382 mph (591,2 km/h), prima che Robinson riprendesse il titolo l’anno successivo.

Numerose squadre hanno tentato di superare la soglia ideale delle 400 miglia orarie, ma molte hanno dovuto rinunciare a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Tra queste c’è anche Triumph, che nel 2016 partecipò agli Speed Trials con uno streamliner da 1.000 CV spinto da due motori Rocket III con turbocompressore, guidato dal veterano delle road race Guy Martin.

Guy Martin sullo streamliner Triumph

Rivas, ex campione di Drag Racing, ha spiegato che il passaggio dall'asfalto alle competizioni di velocità su terra ha richiesto una guida completamente diversa. “A Bonneville, avere troppa potenza può essere un problema”, ha detto. “Nelle gare di accelerazione si spalanca il gas e non lo si lascia mai fino alla fine. A Bonneville, invece, bisogna dosare continuamente l’acceleratore per mantenere costante la trazione”. E com'è la posizione di guida di quei mezzi super aerodinamici? “Ci sto dentro appena'', ha detto. “Sei praticamente sdraiato tutto all’indietro nel sedile, con i piedi in avanti, in una posizione molto reclinata. Hai un’imbracatura a sette punti e indossi una tuta ignifuga. Per me, è probabilmente la forma di corsa più sicura che abbia mai fatto”.

Pubblicato da Fabio Meloni, 29/07/2025