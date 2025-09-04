Moto novità 2026

QJ Motor: è già tempo della nuova SRK 800 RR

Avatar di Michele Perrino, il 04/09/25

4 ore fa - QJ Motor sembra pronta a presentare una nuova versione della SRK 800 RR

La sportiva SRK 800 RR di QJ Motor sembra pronta per evolversi: ecco cosa dicono i documenti di omologazione sulla nuova moto

Novità in casa QJ Motor. La SRK 800 RR, sportiva che milita nel mondiale Supersport, sembra pronta per un restyling: estetica rivista, ma anche qualche novità a livello tecnico per la moto cinese dall'indole corsaiola.

QJ Motor SRK 800 RR 2026: novità

QJ Motor SRK 800 RR: l'attuale versione in gamma

La nuova SKR 800 RR 2026 si ammorbidisce nelle forme, ora più dolci, e si ''asciuga'' al posteriore, col nuovo codino che perde le grosse aperture del modello attualmente in commercio. Davanti le appendici aerodinamiche sono meglio integrate, mentre gli specchietti ospitano gli indicatori di direzione. Telaio e forcellone in alluminio dovrebbero rimanere gli stessi, così come le sospensioni Marzocchi regolabili, mentre i freni potrebbero riservare qualche novità, con nuove pinze Brembo M50 al posto delle M4.32. A cambiare profondamente anche l'ergonomia della nuova SRK 800 RR, con semimanubri che alloggeranno sotto il livello della piastra di sterzo, per una posizione di guida decisamente più racing. Occhio al peso, dichiarato in 209 kg in ordine di marcia, quindi sensibilmente inferiore rispetto ai 223 kg del modello attualmente in concessionaria.

Il motore

Stando a quanto riportato da Cycle World, i documenti di omologazione parlano di un motore a 4 cilindri da 778 cc – lo stesso dell'attuale versione – capace di 123 CV. Un valore di potenza massima del tutto congruo alla cubatura ma poco ''pratico'' se l'obiettivo è venderla sul nostro mercato, dove è plausibile arriverà limitata a 95 CV, come l'attuale. Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori sviluppi.

VEDI ANCHE
mv agusta nessuna collaborazione con qj motor
MV Agusta: "Non esiste alcuna collaborazione attiva tra noi e QJ Motor"
QJ Motor SRT400X 2026: enduro stradale per patente A2
SRT400X: ecco l'enduro stradale per patente A2 di QJ Motor
QJ Motor Fort 4.0: scooter GT 350 cc ricco e conveniente. La prova
Costa meno, offre di più: la prova del QJ Fort 4.0, lo scooter GT che non ti aspetti
Pubblicato da Michele Perrino, 04/09/2025
Tags
QJ Motor
Logo QJ Motor
QJ Motor
Vedi anche