Non la vuoi biciclindrica? Ecco la QJ SRK 800 2025, la naked a 4 cilindri

Continua ad arricchirsi la gamma di moto naked di QJ Motor. Infatti, dopo la bicilindrica SRK 900 - qui vi dico tutto su di lei - arriva anche la proposta per chi vuole il doppio dei cilindri: la nuova QJ SRK 800. Scopriamo insieme caratteristiche tecniche, prestazioni, data d'arrivo e prezzo.

Caratteristiche principali del motore

QJ SRK 800 2025, la naked è spinta da un motore 4 cilindri

Come detto, la SRK 800 monta un motore quattro cilindri in linea da 778 cc, usato anche sulla sportiva SRK 800 RR, un propulsore dotato di distribuzione a doppio albero a cammes e quattro valvole per cilindro. Il picco di potenza è volutamente posizionato al limite consentito dalla legge per il depotenziamento A2: 95 CV a 10.000 giri/min, quello di coppia massima è di 75 Nm a 8.500 giri.

Elettronica intelligente per ogni stile di guida

Se le prestazioni sono a metà tra una naked entry e una media ''vera'', l'equipaggiamento elettronico è da categoria superiore, senz'altro uno dei punti di forza della SRK800. A rendere hi-tech la naked cinese ci pensano:

Tre modalità di guida : Standard, Sport e Rain

Quick Shifter bidirezionale (Up/Down) per cambiate fluide senza frizione

Cruise control

Acceleratore elettronico (Ride-by-Wire)

ABS Cornering e Traction Control per una guida sicura anche nelle curve più impegnative

Ciclistica di alta gamma e impianto frenante Brembo

QJ SRK 800 2025: tante firme italiane per la componentistica

La SRK 800 adotta un telaio a doppio trave in alluminio, progettato per offrire un compromesso tra stabilità e maneggevolezza. All’anteriore è presente una forcella Marzocchi regolabile nel ritorno e nel precarico, abbinata a un impianto frenante Brembo con pinza radiale a quattro pistoncini e dischi da 320 mm. Al posteriore, il sistema prevede un ammortizzatore regolabile, un forcellone in alluminio e un freno con pinza Brembo e disco da 260 mm. Il peso complessivo della moto è di 207 kg.

Design compatto e grintoso

Il look della moto si conferma quello che vi abbiamo mostrato non molto tempo fa, caratterizzato da linee spigolose... forse un po' già viste, non trovate? Il serbatoio da 17,5 litri offre grande autonomia e rende il design più muscolare, mentre il codino rastremato e i fianchetti affusolati mettono in risalto il motore. La sella da 815 mm assicura un facile raggiungimento del terreno per piloti di tutte le taglie.

Sicurezza e tecnologia a bordo

Non manca una dotazione completa in termini di sicurezza e comfort:

ABS Cornering e Traction Control per una guida sicura anche nelle curve più impegnative

Illuminazione Full LED anteriore e posteriore

Display TFT da 5'' con navigazione integrata, monitoraggio pressione pneumatici e connessione smartphone

Porte USB + Tipo-C per ricaricare due dispositivi contemporaneamente

Prezzo e disponibilità

QJ SRK 800 2025: la colorazione grigio/rosso è quella ''istituzionale'' per il costruttore cinese

La QJ SRK 800 è già arrivata nei concessionari italiani con un prezzo di listino di 8.790 euro. Fino al 30 settembre, è disponibile in promozione a 8.590 euro. La versione attualmente in commercio è disponibile nella livrea Rosso/Argento.

