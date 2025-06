QJ Motor SRT 700: con la promo estiva la crossover ha un prezzo stracciato

L'estate, stagione di grandi viaggi in moto, meglio se affrontati con una compagna di strada nuova fiammante. Il periodo per acquistare una nuova moto da viaggio è propizio, lo sa anche QJ Motor che ha lanciato la promozione estiva sulla sua nuova crossover SRT 700, sia in versione stradale, sia in versione più avventurosa ovvero la SX, protagonista del nostro ''Cool Factor''.

IN COSA CONSISTE LA PROMOZIONE

La moto da viaggio cinese è proposta, presso i concessionari che aderiscono all' iniziativa, con un vantaggio cliente di quasi 900 euro rispetto al prezzo di listino:

SRT 700 S a 6.390 euro

SRT700 SX a 6.690 euro

Per entrambe le versioni è disponibile come optional il tris di borse in alluminio, offerto a 500 euro. L'iniziativa è valida fino al 9 agosto 2025. Per maggiori dettagli, o trovare i dealer più vicini a voi consultate il sito ufficiale di QJ Motor.

LA NOSTRA OPINIONE

QJ Motor SRT 700 SX: la posizione in sella è confortevole, adatta a lunghi viaggi

La SRT 700 si è dimostrata una valida scelta per chi è alla ricerca di una moto versatile, adatta al quotidiano ma anche a qualche viaggietto, magari in coppia. La promozione è senz'altro allettante, dato che le sue competitor (tra queste anche TRK e X-Cape che abbiamo messo a confronto), sono proposte a cifre ben superiori rispetto a quelle riservate con la promozione.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 28/06/2025