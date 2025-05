Nuova QJ Motor SRT 900SX 2025: la crossover alza la posta in palio

L'arrivo della SRT 900SX 2025 era solo questione di tempo e ora quel tempo è arrivato. La nuova punta di diamante della gamma Enduro/Touring di QJ Motor è in arrivo nei concessionari e la ricetta è la ''solita'': dimensioni da maxi, dotazione completa e prezzo d'attacco imbattibile. Scopriamo la nuova SRT 900SX 2025 di QJ Motor.

Primo punto dove la SRT 900SX alza l'asticella è il motore – ovviamente Euro 5+ – il bicilindrico in linea da 904 cc, raffreddato a liquido, capace di 95 CV a 9.000 giri e 90 Nm a 6.500 giri. La dotazione elettronica si affida a un display TFT da 7'' con collegamento Bluetooth: effettuando il mirroring dello schermo dello smartphone, è possibile usufruire della navigazione. La SRT 900SX è dotata di fari full LED, di traction control e 3 riding mode (Standard, Rain e Sport).

Ciclistica

In QJ non precisano se il telaio a traliccio in acciaio sia lo stesso della SRT 800SX, ma la dotazione ciclistica appare del tutto simile con forcella Marzocchi regolabile nel precarico e nel ritorno – 150 mm di escursione – e monoammortizzatore posteriore, anch’esso regolabile (il forcellone è in alluminio). I cerchi sono a raggi tubeless, da 19'' all'anteriore e da 17'' al posteriore, con pneumatici 110/80 e 150/70, proprio come sulla progenitrice 800 e lo stesso vale per l'impianto frenante marchiato Brembo: come sulla 800SX, dischi anteriori da 320 mm morsi da pinze ad attacco radiale e un disco posteriore da 260 mm, coadiuvato da ABS (disattivabile al posteriore). Veniamo ora alle misure della SRT 900SX 2025: QJ Motor dichiara un'altezza sella di 835 mm, un peso di 264 kg in ordine di marcia – il serbatoio è da 24 litri – e un interasse di 1.540 mm.

Dotazione

Come da tradizione QJ Motor la SRT 900SX 2025 è ricca nella dotazione: di serie ci sono sella e manopole riscaldabili, blocchetti retroilluminati, presa di ricarica USB, protezioni laterali e set di borse in alluminio.

Nuova QJ Motor SRT 900SX 2025 arriverà da metà giugno nei concessionari con un prezzo di 9.490 euro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 29/05/2025