QJMotor SRK800RR 2025: sportiva high tech, ma low cost. Ecco come cambia

Più tecnologia e aiuto dalle corse, ecco come cambia la sportiva da 95 CV di QJMotor. La SRK800RR in dettaglio

La QJMotor SRK800RR my 2025 è l’ultima novità presentata tra le moto sportive di media cilindrata, categoria in forte ascesa e che abbiamo anche messo a confronto su strada e in pista lo scorso anno (qui il link all'articolo). La nuova carenata cinese si presenta come una proposta interessante per chi è alla ricerca di una compagna si sparate sui passi e, perchè no, anche qualche puntatina tra i cordoli. Scopriamo quali sono le sue caratteristiche tecniche e come cambia rispetto al modello che rimpiazza a listino.

Motore e prestazioni

Il cuore della SRK800RR rimane il quattro cilindri in linea, raffreddato a liquido, ora però dotato di tecnologia Ride by Wire. Confermati i valori di potenza e coppia, rispettivamente di 95 CV a 10.000 giri/min e 75 Nm a 8.500 giri/min, con un picco di velocità massima dichiarato dal costruttore di 215 km/h.

QJMotor SRK800RR 2025, il motore 4 in linea ora è dotato di ride by wire

Rispetto alla versione commercializzata a partire dall'estate 2024, il nuovo modello 2025 è fornito di tre modalità di guida (Standard, Sport e Rain), Traction Control di nuova generazione e cambio elettronico bidirezionale, per cambiate rapide senza frizione.

Ciclistica e componentistica

Confermato su tutta la linea il comparto ciclistico della SRK800RR, che si basa su un telaio in alluminio a doppia trave, che integra il motore come parte strutturale. La forcella anteriore Marzocchi regolabile (precarico ed estensione) lavora in sinergia con un impianto frenante Brembo da 320 mm, mentre al posteriore troviamo un ammortizzatore regolabile (come la forcella) e un disco da 260 mm con pinza Brembo. La presenza della piattaforma inerziale IMU a sei assi consente l’integrazione dell’ABS Cornering.

Le logiche di funzionamento e la componentistica sono stati sviluppati da QJMotor e dal Team Supersport Puccetti e i piloti Raffaele Rosa e Niki Tuuli, per un significativo passo in avanti dal punto di vista della dotazione, almeno sulla carta: non vediamo l'ora di metterla alla prova per saggiarne le capacità, soprattutto nell'uso tra i cordoli.

QJMotor SRK800RR 2025, ottima la componentistica: Brembo per i freni, Marzocchi per le sospensioni

I 223 kg di peso in ordine di marcia - ovvero con tutti i liquidi e il serbatoio da 16 litri di carburante pieno al 90% - non fanno gridare certo al miracolo, anzi, ma spesso in passato ci è capitato di provare moto più pesanti di quanto ci si sarebbe aspettato senza rimanerne poi delusi (Suzuki GSX-8S, ad esempio), chissà se i tecnici del colosso cinese avranno trovato la quadra nella distribuzione delle masse.

Aerodinamica e dotazioni

QJMotor SRK800RR 2025, ovviamente non mancano le ali

Nulla di nuovo da segnalare nemmeno per quanto riguarda l'estetica della moto, presentata in Europa solo qualche mese fa. La carenatura presenta appendici aerodinamiche e un gruppo ottico full LED. Il sistema di aspirazione dinamica migliora del 10% l’efficienza dell’airbox alle alte velocità. Completano l’equipaggiamento un display TFT a colori da 5'', Cruise Control, presa USB e blocchetti retroilluminati.

Prezzo e data d'arrivo della sportiva stradale cinese

QJMotor SRK800RR 2025, la moto è disponibile in rosso o nero

La nuova SRK800RR è già disponibile nei colori Nero e Rosso QJ al prezzo di 9.490 euro f.c. presso i concessionari ufficiali QJMotor. Quali sono le sue competitor? Tutte quelle della comparativa dello scorso anno, alle quali si è aggiunta di recente anche la sportiva a tre cilindri CFMOTO 675SR-R, dal prezzo super competitivo, ma meno ricca dal punto di vista della dotazione.