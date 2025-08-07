Moto novità 2026

SRT400X: ecco l'enduro stradale per patente A2 di QJ Motor

Avatar di Michele Perrino, il 08/08/25

4 ore fa - QJ Motor sembra pronta a lanciare l'enduro stradale per patente A2, SRT400X

SRT400X, piccola enduro stradale di QJ Motor per patente A2, debutterà nel segmento contro modelli quali Cfmoto 450MT e Morini Alltrhike

QJ Motor SRT400X sarà la prima moto della gamma con ruota anteriore da 21''. Si tratta di una moto per patente A2, quindi pronta a battagliare con altre enduro stradali del calibro di Cfmoto 450MT, Moto Morini Alltrhike 450 e Royal Enfield Himalayan 450. Scopriamo cosa dicono i documenti di omologazione della SRT400X quanto a caratteristiche tecniche e facciamo qualche ipotesi per data di arrivo e prezzo.

QJ Motor SRT400X 2026: caratteristiche

Look da moto da rally e componentistica per il fuoristrada. Si presenta così SRT400X, la piccola enduro stradale di QJ Motor. Ruote a raggi da 21'' e 18'', bicilindrico parallelo da 449 cc per – si immagina – 48 CV di potenza massima (in Cina figura con 52 CV). Telaio in tubi d'acciaio e forcellone in alluminio sono abbinati a forcella a steli rovesciati e monoammortizzatore (le escursioni potrebbero essere nell'ordine dei 200 mm). QJ Motor per la SRT400X parlerebbe di un peso di 180 kg in ordine di marcia.

QJ Motor SRT400X 2026: data di arrivo e prezzo

La SRT400X non è ancora arrivata sul mercato cinese e ci metterà un po' a debuttare nel Vecchio Continente, tuttavia non è impossibile pensare di vederla sul palcoscenico internazionale di EICMA 2025, per poi arrivare in concessionaria nel corso del 2026. Il prezzo? QJ è famosa per essere il riferimento della categoria ed è quindi probabile che la SRT400X arrivi ad una cifra anche inferiore a quella, già ottima, della concorrente Cfmoto 450MT, proposta a 5.990 euro.

Vedi anche