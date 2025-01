Indian Motorcycle: Chieftain e Roadmaster col nuovo motore PowerPlus 112

Scopriamo come cambiano le moto della gamma Bagger e Touring di Indian Motorcycle, incluse Chieftain e Roadmaster 2025, che si aggiornano e guadagnano il nuovo motore raffreddato a liquido PowerPlus 112: tutte le novità.

Indian Motorcycle: si aggiorna la gamma Bagger e Touring col nuovo motore PowerPlus 112

Il nuovo motore PowerPlus 112 ci che equipaggia le Chieftain e Road sostituisce il precedente 108 ci da 1768 cc: la cilindrata sale a 1834 cc con potenza e coppia a quota 126 CV e 181,4 Nm. Il nuovo PowerPlus, motore raffreddato a liquido con camme in testa e 4 valvole per cilindro, deriva direttamente dalle competizioni, dove è stato utilizzato per King of the Baggers 2024, la competizione con le maxi americane che si corre negli USA. Ora, per i mercati europei, PowerPlus 112 è di serie nella gamma PowerPlus 2025 con i modelli Chieftain, Indian Challenger, Roadmaster e Indian Pursuit.

Le nuove Indian Chieftain e Roadmaster 2025 offriranno anche una serie di nuove funzionalità a livello di elettronica. Queste nuove funzioni di Rider Assist saranno abbinate alla tecnologia SmartLean offerta in precedenza e saranno fornite di serie con il motore PowerPlus 112. Le novità sono:

Bike Hold Control - Attivato dal motociclista, questo sistema frenante mantiene automaticamente la pressione sui freni per evitare che la moto indietreggi mentre è ferma in pendenza

Sistema Elettronico di Frenata Combinata - Questa nuova funzione ottimizza la pressione sui freni anteriori e posteriore in base all'input del pilota: così le prestazioni in frenata sono più equilibrate

Blind Spot Warning - Il sistema avvisa il pilota, tramite un'indicazione sullo schermo e sugli specchietti retrovisori, quando viene rilevato un veicolo nell'angolo cieco

Avviso Pericolo Posteriore - Questo sistema avvisa il pilota quando un veicolo che ci segue sta viaggiando troppo vicino. Anche in questo caso si attiva un avviso sullo schermo Ride Command e sugli sugli specchietti

Rear Collision Warning - Questa funzione avvisa i veicoli in avvicinamento dietro tramite l'illuminazione posteriore quando viene rilevata una potenziale collisione

Tecnologia Smart Lean - Questa tecnologia migliora i sistemi di ABS e controllo di trazione regolandone le prestazioni in base all'angolo di piega del veicolo

Tutto questo è gestibile attraverso il display touchscreen da 178 mm di Indian Motorcycle, dotato di connettività Bluetooth e un anno di navigazione Turn-by-Turn gratuita. Di serie sulla famiglia PowerPlus troviamo anche 3 modalità di guida, disattivazione dei cilindri e cruise control, ma anche anche l'accensione keyless, la ricarica USB e le borse laterali con chiusura a distanza.

Le nuove Chieftain PowerPlus e Roadmaster PowerPlus beneficiano del nuovo design della carenatura che massimizza la protezione dalle intemperie, mentre il parabrezza regolabile offre 100 mm di escursione. Nuovo anche il design del ponte di comando che permette ai possessori di Roadmaster PowerPlus e Indian Pursuit la regolazione del precarico della sospensione posteriore in modo elettronico. Massimo comfort anche grazie alle manopole riscaldabili e alle selle di pilota e passeggero riscaldabili e raffreddabili ClimaCommand. Le borse laterali con chiusura a distanza, con una capacità di oltre 68 litri su Challenger e Chieftain PowerPlus, arrivano a quota 140 litri con l'aggiunta del topcase, disponibile su Pursuit e Roadmaster PowerPlus.

Indian Roadmaster PowerPlus e Pursuit Dark Horse 2025

Scopriamo le nuove moto Indian della gamma Bagger e Touring col propulsore PowerPlus 112, tutte le versioni, i colori e i prezzi dei modelli: Chieftain, Challenger, Roadmaster e Pursuit 2025.

Indian Chieftain PowerPlus Limited - a partire da 32.990 euro

Black Metallic

Sunset Red Metallic

Indian Chieftain PowerPlus Dark Horse - a partire da 33.990 euro

Black Smoke

Sunset Red Smoke

Indian Challenger Limited - a partire da 32.990 euro

Sunset Red Metallic

Indian Challenger Dark Horse - a partire da 33.990 euro

Black Smoke

Springfield Blue

Moss Green

Indian Roadmaster PowerPlus Limited - da 35.790 euro

Black Metallic

Sunset Red Metallic

Indian Roadmaster PowerPlus Dark Horse - da 36.590 euro

Black Smoke

Storm Gray

Indian Pursuit Limited - da 36.990 euro

Maroon Metallic

Heavy Metal with Black Metallic

Indian Pursuit Dark Horse - da 37.990 euro

Black Smoke

Heavy Metal

Sunset Red Smoke with Black Smoke

Springfield Blue Vivid Crystal with Black Vivid Crystal

Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Indian, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/01/2025