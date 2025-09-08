La moto perfetta? Crossover o enduro stradale, fino a 750 cc

La moto perfetta esiste? Forse per alcuni sì, certamente per le case moto c'è un identikit della ''moto di successo'' molto preciso. Già perché sono anni che il mercato dà ragione a crossover con ruota da 19'' ed enduro stradali col 21'', le più vendute. Moto ''tuttofare'' che si dividono numeri e successi, tra le maxi top di gamma e le medie, per ''tutti'' i portafogli o quasi. Scopriamo qual è il trend degli ultimi 5 anni e la... ricetta del successo.

La moto perfetta? Ecco la ricetta (Benelli)

Benelli TRK 702 X vs Benelli TRK 702. Per entrambe, niente controllo di trazione e ABS non disinseribile

Nell'ultimo quinquennio è stata Benelli a rivoluzionare il mercato moto italiano, prima con la TRK 502/502 X – regina dal 2020 al 2023 – poi, nel 2024, con la TRK 702/702 X. Le crossover di Pesaro con ruota da 19'' – le versioni X sono andate per la maggiore – sono diventate le moto per tutti. La ricetta del loro successo? Look da adventure, dimensioni abbondanti per i viaggi ma potenze e prezzi contenuti. Ma limitarsi a guardare al solo caso di Benelli sarebbe sbagliato...

La moto perfetta? La ricetta dei costruttori

Nuova BMW R 1300 GS Adventure: imponente ma intuitiva da guidare

Già, Benelli è stata forse la più brava ma basta dare un'occhiata a quali sono le moto che vanno per la maggiore per capire che tanti altri brand hanno ben interpretato le richieste del pubblico: le proposte di successo del segmento crossover/enduro stradali sono davvero tante. Nella classifica 2023 e 2024, tra le 30 moto più vendute in Italia, 14 moto avevano queste caratteristiche e, nel 2025, i dati parziali indicano che hanno superato il 50% (16). Crossover con ruota da 19'' ed enduro stradali di successo, però, non sono tutte uguali: ci sono le piccole da meno di 6.000 euro e le maxi da 20.000 euro e oltre. Circa il 25% è rappresentato dalle... grandi e grosse, sopra i 1.000 cc, mentre un altro 25% è composto dalle medie, quelle tra 750 e 1.000 cc: il restante 50%, però, è fatto delle medio-piccole, le moto sotto i 750 cc.

La moto perfetta? Ad ognun la sua!

Honda Transalp 750 2025: la prova

Ce ne è per tutti i gusti, insomma. Come riportano i dati del mercato moto di agosto, l'attuale capolista è la BMW R 1300 GS – al 2° posto c'è la versione Adventure – ma al 3° posto in grande ascesa c'è una media, la Honda Transalp 750 (per 5 cc ''di troppo'' non sta nel segmento delle moto ''fino a 750 cc''). Se la parte alta della classifica provvisioria 2025 vede in prevalenza grandi e medie, scendendo è un tripudio di medio-piccole: vanno per la maggiore le 700, ma ci sono anche diverse 500.

Il mercato: tutto è cambiato (e cambia)

In sella alla Himalayan 450 in fuoristrada

Una volta naked e sportive erano le regine del mercato, oggi solo le nude riescono a difendersi (come MT-07 e Z900, uniche in Top10). Ora ci sono crossover ed enduro stradali a dominare la scena, ma negli ultimi 5 anni stiamo assistendo a un altro cambiamento, quello delle moto medio-piccole. Se da una parte le maxi sono diventate sempre più maxi – dai 1.000 cc siamo arrivati fino ai 1.390 cc di KTM – le moto di cilindrata inferiore ai 750 cc si stanno facendo largo (in particolare da 4-500 cc). Benelli, ma anche Cfmoto, Moto Morini, Royal Enfield, Voge e Yamaha hanno, ognuno a modo suo, una ricetta che convince. Tante cinesi, italo-cinesi, un'indiana e una giapponese si contendono la palma di più venduta sotto i 750 cc, con prezzi da 10.000 fino ai 5.000 euro. All'inizio tanto criticate, credo che col tempo anche le moto asiatiche stiano convincendo anche il pubblico più diffidente: la qualità non è niente male e il prezzo, beh, è davvero contenuto. Era meglio quando si vendevano tante sportive? Forse erano più belle – almeno per il sottoscritto – ma ora i gusti sono cambiati e la ricetta parla chiaro: la duttilità di una crossover o di una enduro stradale con motore di 4-500 cc e un prezzo d'acquisto inferiore ai 7.000 euro, vince su tutto.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 20/09/2025