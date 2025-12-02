Mercato moto: effetto "fine serie" a novembre 2025. Le moto e gli scooter più venduti

Nuova battuta d'arresto per il mercato moto a novembre 2025: la ''colpa'' è dell'Euro 5+. Le immatricolazioni registrano infatti un -14,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il surplus di vendite per l'immimente arrivo di moto e scooter con la nuova omologazione aveva dato un boost all'acquisto dei ''vecchi'' Euro 5. Scopriamo i dati in dettaglio e quali sono moto e scooter più venduti.

Mercato moto novembre 2025: i dati

Yamaha TMax 25th Anniversary

Se novembre chiude a -14,5% rispetto allo stesso mese del 2024 – 15.630 le unità vendute – l'andamento complessivo 2025 registra un più realistico -2,8%. E se confrontati questi primi undici mesi 2025 con lo stesso periodo del 2023, esente dalle distorsioni del fine serie Euro 5, emerge un +1,8%. I dati diffusi da ANCMA, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, evidenziano che le immatricolazioni del mercato due ruote sono ancora pesantemente influenzate dal fenomeno Euro 5+. Andando ad analizzare i dati segmento per segmento, gli scooter si fanno trovare anche loro sottotono: perdono infatti il 4,81% e immatricolano 8.826 veicoli. Non vanno meglio le moto, che lasciano 23,62 punti percentuali per 5.986 unità, mentre continua il buio profondo dei ciclomotori: -30,20% e 818 unità su strada.

Mercato moto: i dati di gennaio-novembre 2025

Il penultimo mese dell'anno pesa circa il 5% del totale annuo, pertanto il parziale negativo impatta limitatamente sui volumi complessivi. Gli scooter restano il traino del settore, con +8,11% e 191.155 veicoli immatricolati, mentre le moto registrano -13,23% e targano 129.910 mezzi. Nulla di nuovo per i ciclomotori che perdono circa un quarto del loro mercato (-24,55%) e fanno segnare 12.991 unità.

Mercato moto e scooter elettrici: i dati

Le due ruote elettriche, dopo due mesi positivi, nel penultimo mese dell'anno subiscono una flessione del 32,28% (470 le unità vendute). Il 2025 resta, anche per i due ruote a batterie, in territorio negativo: i dati parlano di un -15,44% e 8.159 mezzi messi in strada.

Mercato: le moto più vendute da gennaio a novembre 2025

La Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026

La corazzata GS sembra stringere i denti nel tentativo di portare a casa un risultato straordinario. R 1300 GS e R 1300 GS Adventure – che difende il 2° posto di poche unità – sono ancora in testa alla classifica, ma Honda XL750 Transalp non vuole saperne di mollare, al 3° posto, con le unghie sul codino della maxi di BMW Motorrad. Il resto della Top 10 non contiene grandi sorprese, con Yamaha Tracer 9 e MT-07 al 4° e 5° posto, seguite da Honda Africa Twin, Cfmoto 450 MT e Ducati Multistrada V4 (rispettivamente al 6°, 7° e 8°). La Yamaha Ténéré 700, invece, scala la classifica e guadagna il 9° posto, ai danni di Benelli TRK 702, al 10°.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Nov 2025 1 BMW R 1300 GS ADVENTURE OFF 3.759 2 BMW R 1300 GS ADVENTURE ADVENTURE OFF 2.864 3 HONDA XL 750 TRANSALP ADVENTURE ON 2.857 4 YAMAHA TRACER 9 TURISMO 2.768 5 YAMAHA MT-07 NAKED 2.645 6 HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE OFF 2.606 7 CFMOTO 450MT ADVENTURE OFF 2.333 8 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S TURISMO 2.139 9 YAMAHA TENERE 700 ADVENTURE OFF 2.099 10 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X ADVENTURE ON 2.093 11 KAWASAKI Z 900 NAKED 2.087 12 HONDA NC 750 X ADVENTURE ON 1.894 13 VOGE BRIVIDO 125R NAKED 1.872 14 YAMAHA MT-09 NAKED 1.814 15 HONDA GB350S CLASSIC 1.656 16 VOGE VALICO 625DSX ADVENTURE ON 1.483 17 KAWASAKI VERSYS 650 TURISMO 1.410 18 VOGE VALICO 900DSX ADVENTURE ON 1.336 19 KAWASAKI Z 650 NAKED 1.301 20 MOTO GUZZI V7 CLASSIC 1.263 21 VOGE VALICO 525DSX ADVENTURE ON 1.238 22 CFMOTO 800MT ADVENTURE ON 1.220 23 HONDA CB 1000 HORNET NAKED 1.197 24 HONDA CB 750 HORNET NAKED 1.190 25 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 CLASSIC 1.081 26 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 ADVENTURE OFF 1.075 27 MOTO MORINI X-CAPE 700 ADVENTURE ON 1.052 28 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S TURISMO 1.039 29 DUCATI SCRAMBLER 800 CLASSIC 1.024 30 BMW F 900 XR ADVENTURE ON 997 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Mercato: gli scooter più venduti da gennaio a novembre 2025

Honda SH350i: uno dei protagonisti del mercato scooter 2025

La parte alta della classifica è sempre ad appannaggio di Honda e la famiglia SH: il 125 è – visto il margine sugli inseguitori – matematicamente vincitore, ma è molto probabile che il podio resti congelato come lo vediamo, con SH350i e SH150i sul 2° e 3° gradino. Anche dietro gli ''imbattibili'' le cose restano sostanzialmente identiche, almeno dal 4° al 7° posto, con Honda X-ADV, Piaggio Liberty 125, Kymco People S 125 e Honda ADV350. Kymco Agility 125, con un colpo di reni, passa questo mese dall'11° all'8° posto, scalzando Voge Sfida SR16, mentre Yamaha XMax 300 guadagna il 10° posto, imponendosi sul consanguineo TMax.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Nov 2025 1 HONDA ITALIA SH 125 SCOOTER 18.647 2 HONDA ITALIA SH 350 SCOOTER 10.987 3 HONDA ITALIA SH 150 SCOOTER 9.927 4 HONDA X-ADV 750 SCOOTER 7.640 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS SCOOTER 7.432 6 KYMCO PEOPLE S 125 SCOOTER 6.336 7 HONDA ITALIA ADV 350 SCOOTER 5.816 8 KYMCO AGILITY 125 S SCOOTER 5.325 9 VOGE SFIDA SR16 SCOOTER 5.309 10 YAMAHA XMAX 300 SCOOTER 4.943 11 YAMAHA TMAX SCOOTER 4.914 12 SYM SYMPHONY 125 SCOOTER 4.095 13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 SCOOTER 3.833 14 HONDA FORZA 350 SCOOTER 3.758 15 PIAGGIO VESPA GTS 310 SCOOTER 3.682 16 HONDA SH MODE 125 SCOOTER 3.535 17 PIAGGIO MEDLEY 125 SCOOTER 3.427 18 PIAGGIO BEVERLY 310 HPE SCOOTER 3.414 19 ZONTES ZT368T-G SCOOTER 3.410 20 PIAGGIO BEVERLY 400 SCOOTER 3.060 21 YAMAHA NMAX 125 SCOOTER 2.799 22 SYM SYMPHONY 125 ST SCOOTER 2.632 23 SYM SYMPHONY 125 SR SCOOTER 2.464 24 SYM SYMPHONY 200 ST SCOOTER 2.237 25 SYM ADX 300 SCOOTER 2.197 26 KYMCO AGILITY 125 R16 SCOOTER 1.956 27 KYMCO PEOPLE S 200 SCOOTER 1.936 28 PIAGGIO MEDLEY 200 SCOOTER 1.901 29 VOGE SFIDA SR1 ADV SCOOTER 1.893 30 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS SCOOTER 1.499 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 02/12/2025