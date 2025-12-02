Mercato moto: effetto "fine serie" a novembre 2025. Le moto e gli scooter più venduti

Nuova battuta d'arresto per il mercato moto a novembre 2025: la ''colpa'' è dell'Euro 5+. Le immatricolazioni registrano infatti un -14,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il surplus di vendite per l'immimente arrivo di moto e scooter con la nuova omologazione aveva dato un boost all'acquisto dei ''vecchi'' Euro 5. Scopriamo i dati in dettaglio e quali sono moto e scooter più venduti.
Mercato moto novembre 2025: i dati
Se novembre chiude a -14,5% rispetto allo stesso mese del 2024 – 15.630 le unità vendute – l'andamento complessivo 2025 registra un più realistico -2,8%. E se confrontati questi primi undici mesi 2025 con lo stesso periodo del 2023, esente dalle distorsioni del fine serie Euro 5, emerge un +1,8%. I dati diffusi da ANCMA, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, evidenziano che le immatricolazioni del mercato due ruote sono ancora pesantemente influenzate dal fenomeno Euro 5+. Andando ad analizzare i dati segmento per segmento, gli scooter si fanno trovare anche loro sottotono: perdono infatti il 4,81% e immatricolano 8.826 veicoli. Non vanno meglio le moto, che lasciano 23,62 punti percentuali per 5.986 unità, mentre continua il buio profondo dei ciclomotori: -30,20% e 818 unità su strada.
Mercato moto: i dati di gennaio-novembre 2025
Il penultimo mese dell'anno pesa circa il 5% del totale annuo, pertanto il parziale negativo impatta limitatamente sui volumi complessivi. Gli scooter restano il traino del settore, con +8,11% e 191.155 veicoli immatricolati, mentre le moto registrano -13,23% e targano 129.910 mezzi. Nulla di nuovo per i ciclomotori che perdono circa un quarto del loro mercato (-24,55%) e fanno segnare 12.991 unità.
Mercato moto e scooter elettrici: i dati
Le due ruote elettriche, dopo due mesi positivi, nel penultimo mese dell'anno subiscono una flessione del 32,28% (470 le unità vendute). Il 2025 resta, anche per i due ruote a batterie, in territorio negativo: i dati parlano di un -15,44% e 8.159 mezzi messi in strada.
Mercato: le moto più vendute da gennaio a novembre 2025
La Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026
La corazzata GS sembra stringere i denti nel tentativo di portare a casa un risultato straordinario. R 1300 GS e R 1300 GS Adventure – che difende il 2° posto di poche unità – sono ancora in testa alla classifica, ma Honda XL750 Transalp non vuole saperne di mollare, al 3° posto, con le unghie sul codino della maxi di BMW Motorrad. Il resto della Top 10 non contiene grandi sorprese, con Yamaha Tracer 9 e MT-07 al 4° e 5° posto, seguite da Honda Africa Twin, Cfmoto 450 MT e Ducati Multistrada V4 (rispettivamente al 6°, 7° e 8°). La Yamaha Ténéré 700, invece, scala la classifica e guadagna il 9° posto, ai danni di Benelli TRK 702, al 10°.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Totale Gen-Nov 2025
|1
|BMW
|R 1300 GS
|ADVENTURE OFF
|3.759
|2
|BMW
|R 1300 GS ADVENTURE
|ADVENTURE OFF
|2.864
|3
|HONDA
|XL 750 TRANSALP
|ADVENTURE ON
|2.857
|4
|YAMAHA
|TRACER 9
|TURISMO
|2.768
|5
|YAMAHA
|MT-07
|NAKED
|2.645
|6
|HONDA
|AFRICA TWIN
|ADVENTURE OFF
|2.606
|7
|CFMOTO
|450MT
|ADVENTURE OFF
|2.333
|8
|DUCATI
|MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S
|TURISMO
|2.139
|9
|YAMAHA
|TENERE 700
|ADVENTURE OFF
|2.099
|10
|BENELLI
|TRK 702 / TRK 702 X
|ADVENTURE ON
|2.093
|11
|KAWASAKI
|Z 900
|NAKED
|2.087
|12
|HONDA
|NC 750 X
|ADVENTURE ON
|1.894
|13
|VOGE
|BRIVIDO 125R
|NAKED
|1.872
|14
|YAMAHA
|MT-09
|NAKED
|1.814
|15
|HONDA
|GB350S
|CLASSIC
|1.656
|16
|VOGE
|VALICO 625DSX
|ADVENTURE ON
|1.483
|17
|KAWASAKI
|VERSYS 650
|TURISMO
|1.410
|18
|VOGE
|VALICO 900DSX
|ADVENTURE ON
|1.336
|19
|KAWASAKI
|Z 650
|NAKED
|1.301
|20
|MOTO GUZZI
|V7
|CLASSIC
|1.263
|21
|VOGE
|VALICO 525DSX
|ADVENTURE ON
|1.238
|22
|CFMOTO
|800MT
|ADVENTURE ON
|1.220
|23
|HONDA
|CB 1000 HORNET
|NAKED
|1.197
|24
|HONDA
|CB 750 HORNET
|NAKED
|1.190
|25
|ROYAL ENFIELD
|GUERRILLA 450
|CLASSIC
|1.081
|26
|ROYAL ENFIELD
|HIMALAYAN 452
|ADVENTURE OFF
|1.075
|27
|MOTO MORINI
|X-CAPE 700
|ADVENTURE ON
|1.052
|28
|DUCATI
|MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S
|TURISMO
|1.039
|29
|DUCATI
|SCRAMBLER 800
|CLASSIC
|1.024
|30
|BMW
|F 900 XR
|ADVENTURE ON
|997
Mercato: gli scooter più venduti da gennaio a novembre 2025
Honda SH350i: uno dei protagonisti del mercato scooter 2025
La parte alta della classifica è sempre ad appannaggio di Honda e la famiglia SH: il 125 è – visto il margine sugli inseguitori – matematicamente vincitore, ma è molto probabile che il podio resti congelato come lo vediamo, con SH350i e SH150i sul 2° e 3° gradino. Anche dietro gli ''imbattibili'' le cose restano sostanzialmente identiche, almeno dal 4° al 7° posto, con Honda X-ADV, Piaggio Liberty 125, Kymco People S 125 e Honda ADV350. Kymco Agility 125, con un colpo di reni, passa questo mese dall'11° all'8° posto, scalzando Voge Sfida SR16, mentre Yamaha XMax 300 guadagna il 10° posto, imponendosi sul consanguineo TMax.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Totale Gen-Nov 2025
|1
|HONDA ITALIA
|SH 125
|SCOOTER
|18.647
|2
|HONDA ITALIA
|SH 350
|SCOOTER
|10.987
|3
|HONDA ITALIA
|SH 150
|SCOOTER
|9.927
|4
|HONDA
|X-ADV 750
|SCOOTER
|7.640
|5
|PIAGGIO
|LIBERTY 125 ABS
|SCOOTER
|7.432
|6
|KYMCO
|PEOPLE S 125
|SCOOTER
|6.336
|7
|HONDA ITALIA
|ADV 350
|SCOOTER
|5.816
|8
|KYMCO
|AGILITY 125 S
|SCOOTER
|5.325
|9
|VOGE
|SFIDA SR16
|SCOOTER
|5.309
|10
|YAMAHA
|XMAX 300
|SCOOTER
|4.943
|11
|YAMAHA
|TMAX
|SCOOTER
|4.914
|12
|SYM
|SYMPHONY 125
|SCOOTER
|4.095
|13
|PIAGGIO
|VESPA PRIMAVERA 125
|SCOOTER
|3.833
|14
|HONDA
|FORZA 350
|SCOOTER
|3.758
|15
|PIAGGIO
|VESPA GTS 310
|SCOOTER
|3.682
|16
|HONDA
|SH MODE 125
|SCOOTER
|3.535
|17
|PIAGGIO
|MEDLEY 125
|SCOOTER
|3.427
|18
|PIAGGIO
|BEVERLY 310 HPE
|SCOOTER
|3.414
|19
|ZONTES
|ZT368T-G
|SCOOTER
|3.410
|20
|PIAGGIO
|BEVERLY 400
|SCOOTER
|3.060
|21
|YAMAHA
|NMAX 125
|SCOOTER
|2.799
|22
|SYM
|SYMPHONY 125 ST
|SCOOTER
|2.632
|23
|SYM
|SYMPHONY 125 SR
|SCOOTER
|2.464
|24
|SYM
|SYMPHONY 200 ST
|SCOOTER
|2.237
|25
|SYM
|ADX 300
|SCOOTER
|2.197
|26
|KYMCO
|AGILITY 125 R16
|SCOOTER
|1.956
|27
|KYMCO
|PEOPLE S 200
|SCOOTER
|1.936
|28
|PIAGGIO
|MEDLEY 200
|SCOOTER
|1.901
|29
|VOGE
|SFIDA SR1 ADV
|SCOOTER
|1.893
|30
|PIAGGIO
|LIBERTY 150 ABS
|SCOOTER
|1.499
