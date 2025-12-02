Mercato moto: effetto "fine serie" a novembre 2025. Le moto e gli scooter più venduti

Mercato moto

Nuova battuta d'arresto per il mercato moto a novembre 2025: la ''colpa'' è dell'Euro 5+. Le immatricolazioni registrano infatti un -14,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il surplus di vendite per l'immimente arrivo di moto e scooter con la nuova omologazione aveva dato un boost all'acquisto dei ''vecchi'' Euro 5. Scopriamo i dati in dettaglio e quali sono moto e scooter più venduti.

Mercato moto novembre 2025: i dati

Yamaha TMax 25th Anniversary

Se novembre chiude a -14,5% rispetto allo stesso mese del 2024 – 15.630 le unità vendute – l'andamento complessivo 2025 registra un più realistico -2,8%. E se confrontati questi primi undici mesi 2025 con lo stesso periodo del 2023, esente dalle distorsioni del fine serie Euro 5, emerge un +1,8%. I dati diffusi da ANCMA, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, evidenziano che le immatricolazioni del mercato due ruote sono ancora pesantemente influenzate dal fenomeno Euro 5+. Andando ad analizzare i dati segmento per segmento, gli scooter si fanno trovare anche loro sottotono: perdono infatti il 4,81% e immatricolano 8.826 veicoli. Non vanno meglio le moto, che lasciano 23,62 punti percentuali per 5.986 unità, mentre continua il buio profondo dei ciclomotori: -30,20% e 818 unità su strada.

Mercato moto: i dati di gennaio-novembre 2025

Il penultimo mese dell'anno pesa circa il 5% del totale annuo, pertanto il parziale negativo impatta limitatamente sui volumi complessivi. Gli scooter restano il traino del settore, con +8,11% e 191.155 veicoli immatricolati, mentre le moto registrano -13,23% e targano 129.910 mezzi. Nulla di nuovo per i ciclomotori che perdono circa un quarto del loro mercato (-24,55%) e fanno segnare 12.991 unità. 

Mercato moto e scooter elettrici: i dati 

Le due ruote elettriche, dopo due mesi positivi, nel penultimo mese dell'anno subiscono una flessione del 32,28% (470 le unità vendute). Il 2025 resta, anche per i due ruote a batterie, in territorio negativo: i dati parlano di un -15,44% e 8.159 mezzi messi in strada.

Mercato: le moto più vendute da gennaio a novembre 2025

La Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026

La corazzata GS sembra stringere i denti nel tentativo di portare a casa un risultato straordinario. R 1300 GS e R 1300 GS Adventure – che difende il 2° posto di poche unità – sono ancora in testa alla classifica, ma Honda XL750 Transalp non vuole saperne di mollare, al 3° posto, con le unghie sul codino della maxi di BMW Motorrad. Il resto della Top 10 non contiene grandi sorprese, con Yamaha Tracer 9 e MT-07 al 4° e 5° posto, seguite da Honda Africa Twin, Cfmoto 450 MT e Ducati Multistrada V4 (rispettivamente al 6°, 7° e 8°). La Yamaha Ténéré 700, invece, scala la classifica e guadagna il 9° posto, ai danni di Benelli TRK 702, al 10°.

RankMarcaModelloSegmentoTotale Gen-Nov 2025
1BMWR 1300 GSADVENTURE OFF3.759
2BMWR 1300 GS ADVENTUREADVENTURE OFF2.864
3HONDAXL 750 TRANSALPADVENTURE ON2.857
4YAMAHATRACER 9TURISMO2.768
5YAMAHAMT-07NAKED2.645
6HONDAAFRICA TWINADVENTURE OFF2.606
7CFMOTO450MTADVENTURE OFF2.333
8DUCATIMULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 STURISMO2.139
9YAMAHATENERE 700ADVENTURE OFF2.099
10BENELLITRK 702 / TRK 702 XADVENTURE ON2.093
11KAWASAKIZ 900NAKED2.087
12HONDANC 750 XADVENTURE ON1.894
13VOGEBRIVIDO 125RNAKED1.872
14YAMAHAMT-09NAKED1.814
15HONDAGB350SCLASSIC1.656
16VOGEVALICO 625DSXADVENTURE ON1.483
17KAWASAKIVERSYS 650TURISMO1.410
18VOGEVALICO 900DSXADVENTURE ON1.336
19KAWASAKIZ 650NAKED1.301
20MOTO GUZZIV7CLASSIC1.263
21VOGEVALICO 525DSXADVENTURE ON1.238
22CFMOTO800MTADVENTURE ON1.220
23HONDACB 1000 HORNETNAKED1.197
24HONDACB 750 HORNETNAKED1.190
25ROYAL ENFIELDGUERRILLA 450CLASSIC1.081
26ROYAL ENFIELDHIMALAYAN 452ADVENTURE OFF1.075
27MOTO MORINIX-CAPE 700ADVENTURE ON1.052
28DUCATIMULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2STURISMO1.039
29DUCATISCRAMBLER 800CLASSIC1.024
30BMWF 900 XRADVENTURE ON997
 
Fonte dati: MIT
Elaborato da UNRAE per ANCMA

Mercato: gli scooter più venduti da gennaio a novembre 2025

Honda SH350i: uno dei protagonisti del mercato scooter 2025

La parte alta della classifica è sempre ad appannaggio di Honda e la famiglia SH: il 125 è – visto il margine sugli inseguitori – matematicamente vincitore, ma è molto probabile che il podio resti congelato come lo vediamo, con SH350i e SH150i sul 2° e 3° gradino. Anche dietro gli ''imbattibili'' le cose restano sostanzialmente identiche, almeno dal 4° al 7° posto, con Honda X-ADV, Piaggio Liberty 125, Kymco People S 125 e Honda ADV350. Kymco Agility 125, con un colpo di reni, passa questo mese dall'11° all'8° posto, scalzando Voge Sfida SR16, mentre Yamaha XMax 300 guadagna il 10° posto, imponendosi sul consanguineo TMax.

RankMarcaModelloSegmentoTotale Gen-Nov 2025
1HONDA ITALIASH 125SCOOTER18.647
2HONDA ITALIASH 350SCOOTER10.987
3HONDA ITALIASH 150SCOOTER9.927
4HONDAX-ADV 750SCOOTER7.640
5PIAGGIOLIBERTY 125 ABSSCOOTER7.432
6KYMCOPEOPLE S 125SCOOTER6.336
7HONDA ITALIAADV 350SCOOTER5.816
8KYMCOAGILITY 125 SSCOOTER5.325
9VOGESFIDA SR16SCOOTER5.309
10YAMAHAXMAX 300SCOOTER4.943
11YAMAHATMAXSCOOTER4.914
12SYMSYMPHONY 125SCOOTER4.095
13PIAGGIOVESPA PRIMAVERA 125SCOOTER3.833
14HONDAFORZA 350SCOOTER3.758
15PIAGGIOVESPA GTS 310SCOOTER3.682
16HONDASH MODE 125SCOOTER3.535
17PIAGGIOMEDLEY 125SCOOTER3.427
18PIAGGIOBEVERLY 310 HPESCOOTER3.414
19ZONTESZT368T-GSCOOTER3.410
20PIAGGIOBEVERLY 400SCOOTER3.060
21YAMAHANMAX 125SCOOTER2.799
22SYMSYMPHONY 125 STSCOOTER2.632
23SYMSYMPHONY 125 SRSCOOTER2.464
24SYMSYMPHONY 200 STSCOOTER2.237
25SYMADX 300SCOOTER2.197
26KYMCOAGILITY 125 R16SCOOTER1.956
27KYMCOPEOPLE S 200SCOOTER1.936
28PIAGGIOMEDLEY 200SCOOTER1.901
29VOGESFIDA SR1 ADVSCOOTER1.893
30PIAGGIOLIBERTY 150 ABSSCOOTER1.499
 
Fonte dati: MIT
Elaborato da UNRAE per ANCMA
