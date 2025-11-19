Scorpion EXO Combat II: nuovi colori e prezzi del casco jet che prova a fare l'integrale

Scorpion EXO Combat II, il casco più poliedrico della gamma, è un jet che gioca a fare l'integrale. I nuovi colori e i prezzi

EXO Combat II, il casco ''tuttofare'' di Scorpion Sports, si rifà trucco e parrucco. Scopriamo le novità di questo casco poliedrico e i prezzi.

Scorpion EXO Combat II: nuovi colori e prezzi per il casco jet e ''integrale''

Tutte le caratteristiche di EXO Combat II ve le abbiamo già raccontate, anche nell'unboxing video. Per il casco jet che gioca a fare l'integrale – la mentoniera removibile protegge da intemperie e detriti ma non è fatta per assorbire eventuali urti – nuove grafiche Spiderweb e Genesis che vanno ad aggiungersi alle già esistenti Nero Opaco, Grafite e Lord. Taglie dalla XS alla XXL e prezzi a partire da 219,90 euro, fino ai 239,90 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/11/2025